DELFI В УКРАИНЕ | Депутат Рады о встрече Зеленского с Трампом: „Это не КВН, а вопрос жизни миллионов“

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко („Европейская солидарность“) раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с Дональдом Трампом. По его словам, напряженный диалог поставил под угрозу отношения с ключевым союзником и сыграл на руку Кремлю. Гончаренко отметил, что такие переговоры — не сцена КВН, а вопрос жизни миллионов людей, и призвал европейских лидеров помочь восстановить диалог.