За рубежом
02.03.2025, 12:55

DELFI В УКРАИНЕ | Депутат Рады о встрече Зеленского с Трампом: „Это не КВН, а вопрос жизни миллионов“

 
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко („Европейская солидарность“) раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с Дональдом Трампом. По его словам, напряженный диалог поставил под угрозу отношения с ключевым союзником и сыграл на руку Кремлю. Гончаренко отметил, что такие переговоры — не сцена КВН, а вопрос жизни миллионов людей, и призвал европейских лидеров помочь восстановить диалог.

„Это катастрофа. Украина не может позволить себе потерять Соединенные Штаты как союзника“, — заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в интервью корреспонденту Delfi. По его словам, такой стиль общения как был со стороны Зеленского недопустим.

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