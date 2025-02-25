DELFI В УКРАИНЕ | Буданов о сотрудничестве с Эстонией: „Она дает ответы, которых у нас нет“

В комментарии RusDelfi во время специальной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, Буданов рассказал о важности обмена разведданными со спецслужбами Эстонии.

По словам Буданова, сотрудничество между ведомствами Украины и Эстонии сосредоточено в основном на обмене разведывательной информацией.

„Географическое расположение вашей страны ближе, скажем так, к северным регионам [России]. Это позволяет получать ответы на вопросы, на которые у нас нет данных. Это особенно важно для отслеживания действий группировок, дислоцированных в районе Тульской области и дальше на Север“, — отметил он.

„И даже обмениваемся опытом, передаем наши знания и понимание того, как противник действует против нас. Это двусторонний, взаимовыгодный процесс“, — заверил Буданов.

„Если соединятся три страны, чего нельзя допустить, возникнет империя. А дальше движение пойдет только на Запад“, — предупредил глава ГУР.

В сентябре 2024 года Буданов в интервью Delfi также комментировал сотрудничество спецслужб Эстонии и Украины. Он подчеркнул, что сотрудничество с эстонскими коллегами является максимально тесным и двусторонним. „Эстонские коллеги максимально с нами сотрудничают, а мы с ними. Это двустороннее сотрудничество“, — отмечает он, добавляя, что Украина передает Эстонии значительный объем информации и опыта.

По его словам, Украина активно делится с Эстонией информацией. „Мы делимся опытом, знаниями, информацией. Они с нами — информацией, ну и помогают материально-технически. Мы материально-технически похвастаться не можем, потому что у нас война, мы все принимаем“, — поясняет Буданов.

Он также поблагодарил Эстонию за помощь, подчеркнув, что страна делает важный вклад в укрепление украинской обороны: „Но в ответ информация и опыт вам идет, поверьте мне. Благодарю Эстонию“.

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