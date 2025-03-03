За рубежом
03.03.2025, 17:41

DELFI В УКРАИНЕ | Курское направление: в плен к ВСУ попал дед, которого военные не хотели отпускать

 
По словам заместителя командира по вооружению Игоря с позывным Пирожок, ситуация на фронте на Курском направлении сложнее
По словам заместителя командира по вооружению Игоря с позывным Пирожок, ситуация на фронте на Курском направлении сложнее
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

На Курском направлении в плен к ВСУ попали двое россиян. Один — военный. Он спустил деньги со своего контракта, как сам признался, „на телок“, а родителям отправил всего 100 евро. Второй — местный житель, который выучил украинский, а после общения с бойцами оказался настолько своим, что его даже не хотели отпускать.

Корреспондент Delfi побывал в одном из подразделений 17-й бригады ВСУ, где ознакомился с особенностями боевых действий на Курском направлении.

Более года назад, в октябре 2023 года, мы уже беседовали с танкистами этой бригады — тогда военнослужащие ВСУ находились на Донецком направлении. Сейчас уже можно назвать немного конкретнее место — под Часовым Яром.

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