На Курском направлении в плен к ВСУ попали двое россиян. Один — военный. Он спустил деньги со своего контракта, как сам признался, „на телок“, а родителям отправил всего 100 евро. Второй — местный житель, который выучил украинский, а после общения с бойцами оказался настолько своим, что его даже не хотели отпускать.