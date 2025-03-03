03.03.2025, 17:41
DELFI В УКРАИНЕ | Курское направление: в плен к ВСУ попал дед, которого военные не хотели отпускать
ФОТО: | Delfi Meedia
На Курском направлении в плен к ВСУ попали двое россиян. Один — военный. Он спустил деньги со своего контракта, как сам признался, „на телок“, а родителям отправил всего 100 евро. Второй — местный житель, который выучил украинский, а после общения с бойцами оказался настолько своим, что его даже не хотели отпускать.
Корреспондент Delfi побывал в одном из подразделений 17-й бригады ВСУ, где ознакомился с особенностями боевых действий на Курском направлении.
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