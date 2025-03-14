Три года назад Марина Овсянникова вышла в эфир Первого канала с антивоенным плакатом. Что с ней стало?

В 21:41 по московскому времени, во время идущей в прямом эфире главной информационной программы российского госТВ „Время“ на Первом канале Овсянникова появилась в кадре позади ведущей Екатерины Андреевой с написанным от руки антивоенным плакатом. На нем были крупно выведены слова на русском и английском: „No war (англ. — „Нет войне“). Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war (англ. — „Россияне против войны“)“. Кроме того, Овсянникова несколько раз повторила „Остановите войну! Нет войне!“. В это время Андреева, видимо, не понимая, как реагировать, с обычным бесстрастным видом продолжала рассказывать о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал своего белорусского коллегу к сотрудничеству для противостояния международным санкциям. Через несколько секунд трансляцию из студии срочно прервали, запустив новостной сюжет из больницы, а Овсянникову, беспрепятственно покинувшую студию, задержала охрана на выходе из телецентра „Останикно“.