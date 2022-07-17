Задержана и освобождена бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова. Два дня назад она вышла на пикет с плакатом „Путин — убийца“

Проект „Осторожно, новости“ сообщает, что полицейские приехали к Овсянниковой по ее месту жительства. Журналистку задержали возле ее дома, подтвердил телеграм-каналу „Можем объяснить“ ее адвокат Дмитрий Захватов.

15 июля Марина Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной напротив Кремля, пишет Медуза. Она держала в руках плакат со словами: „Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?“.

Марина Овсянникова известна тем, что 14 марта, в первые дни войны России против Украины, она ворвалась в эфир программы „Время“ на Первом канале с антивоенным плакатом. На нем, в частности, были такие слова: „Не верьте пропаганде. Здесь вам врут“. После этого руководство телеканала обвинило ее в „предательстве“. Журналистку оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о „дискредитации“ армии из-за видео с призывом устраивать массовые протесты, но за саму акцию в телеэфире ей ничего не предъявили. После увольнения с Первого канала Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt, откуда ушла в начале июля.

Овсянникову освободили, но обвинили в „дискредитации“ армии РФ

Задержанная в воскресенье бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова освобождена, пишет Русская служба Би-би-си.

Овсянникова рассказала в интервью телеграм-каналу „Можем объяснить“, что ее задержали во время прогулки с собаками около ее коттеджного поселка. „Подошли люди в форме, в общем прогулка у меня не удалась. Они меня возили кругами по Москве очень долго“, - говорит журналистка.

По ее словам, примерно через три часа ее доставили в ОМВД Красносельского района и разрешили вызвать адвоката. После этого Овсянникову отпустили.

По данным AvtozakLive, на нее был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (“дискредитация использования Вооруженных Сил Российской Федерации“).

Овсянникова объяснила, что протокол связан с ее интервью перед Басманным судом 13 июля, когда определялась мера пресечения оппозиционному политику Илье Яшину (его арестовали по уголовному делу о „военных фейках“). В ответ на вопрос журналистов, какие именно слова ей намерены инкриминировать, Овсянникова ответила: „Я сказала, что война в Украине - это преступление, это остервенелая попытка удержать власть в своих руках“.