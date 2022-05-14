Марина Овсянникова: люди в России не понимают, что происходит в реальности

Соотечественники постоянно обвиняют ее в дискредитации, говорят, что окончательно испортят ей репутацию. "Ищут информацию обо мне и выкладывают затем в соцсетях, много говорят о том, что мне нельзя верить", – сказала Марина. По ее словам, люди в России не понимают, что происходит в реальности. Марину не поддержала даже ее семья.

"Ошибки совершает каждый, главное, признать, что ты сделал ошибку. Таких людей как я, надо поддерживать, если говорящих правду в российских СМИ станет больше, люди в России начнут понимать, что на самом деле идет война", – добавила Марина Овсянникова.

Журналистка также рассказала, что когда ее взяли на работу на DW внештатным корреспондентом, сотни украинцев собрались на акцию протеста у здания редакции и потребовали у немецкого издания уволить ее. По их мнению, пропагандист со стажем не сможет объективно освещать события военного конфликта.

Напомним, Марина Овсянникова стала известна на весь мир 14 марта. Она выбежала с плакатом прямо во время вечернего эфира программы «Время» Первого канала. Ее поступок вызвал негодование у российской общественности и большую поддержку в мире.

На следующий день Останкинский суд признал Овсянникову виновной по статье об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Вскоре Овсянникова покинула Россию.