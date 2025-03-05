Девятимесячное производство ради изменения двух предложений в описании продукта и 5422 страницы законов. Глава Союза э-торговли: бюрократия душит малых предпринимателей(6)
Представители предпринимательских объединений считают, что бюрократия превратилась в неконтролируемую обузу, мешающую рыночной конкуренции и препятствующую любым инновациям, пишет Ärileht.
Президент Алар Карис в своей речи по случаю годовщины республики заявил, что чрезмерная бюрократия — это обуза для эстонской экономики. „Мы живем теперь в государстве, в котором на офисной кухне положено писать „мыло“ рядом с мылом и „жидкость для мытья посуды“ рядом с моющим средством. И чиновники занимаются проверкой наличия таких табличек. Но глупые правила установлены не чиновниками, исполняющими возложенные на них рабочие обязанности, а создателями таких нормативных актов“, — сказал Карис.
По словам исполнительного директора Эстонской ассоциации малого и среднего бизнеса (EVEA) Лехо Верка, с президентом можно только согласиться.