Экономика
05.03.2025, 08:30

Девятимесячное производство ради изменения двух предложений в описании продукта и 5422 страницы законов. Глава Союза э-торговли: бюрократия душит малых предпринимателей

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Руководитель Эстонского союза электронной торговли Тыну Вяэт считает, что в Эстонии необходимо как можно скорее снизить уровень бюрократии.
Руководитель Эстонского союза электронной торговли Тыну Вяэт считает, что в Эстонии необходимо как можно скорее снизить уровень бюрократии.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Представители предпринимательских объединений считают, что бюрократия превратилась в неконтролируемую обузу, мешающую рыночной конкуренции и препятствующую любым инновациям, пишет Ärileht.

Президент Алар Карис в своей речи по случаю годовщины республики заявил, что чрезмерная бюрократия — это обуза для эстонской экономики. „Мы живем теперь в государстве, в котором на офисной кухне положено писать „мыло“ рядом с мылом и „жидкость для мытья посуды“ рядом с моющим средством. И чиновники занимаются проверкой наличия таких табличек. Но глупые правила установлены не чиновниками, исполняющими возложенные на них рабочие обязанности, а создателями таких нормативных актов“, — сказал Карис.

По словам исполнительного директора Эстонской ассоциации малого и среднего бизнеса (EVEA) Лехо Верка, с президентом можно только согласиться.

По словам Верка, такая же ситуация характерна для всего Евросоюза. „Мы — неофициальные чемпионы мира по (сверх)регулированию“, — говорит он. Однако, по его словам, это не всегда означает, что излишние или чрезмерно строгие нормы и условия всегда являются результатом всеевропейского законотворчества: многие из них — исключительно местные. „В Эстонии есть примеры „перебдения“, когда при применении законодательства ЕС правила становятся еще более строгими просто на всякий случай“, — добавляет Верк.

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