ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях: к ресторанам предъявят новое требование. Лиги обвинил Postimees в дезинформации

Пресс-конференция началась с выступления премьер-министра Кристена Михала.

„В день 107-й годовщины ЭР я находился в Киеве. Там было очень много союзников Украины. Прошла встреча Северных и Балтийских стран, затем к нам присоединились много друзей. Всего там были представлены 40-45 стран. Встречи были важны и по содержанию, и по форме, чтобы показать, что в мире, где всё больше произвола, правила всё-таки уважаются.

Эстонию поблагодарили за то, что мы сильно поддерживаем Украину. Мы решили увеличить помощь Украине на 25%, за это попросили поблагодарить жителей Эстонии.

Макрон был недавно с визитом в Вашингтоне и рассказал нам о переговорах, о чем там говорилось. Не со всеми высказываниями США мы согласны, но общего много. Обсуждения с США важнейших тем мы продолжим“.

Михал коснулся представленного Еврокомиссией Соглашения о чистой промышленности.

„Рекомендую ознакомиться с этим соглашением. Появляются долгосрочные договоры на покупку электроэнергии для тех, кому нужно зафиксировать входные цены. В ответ на это создаются новые производственные мощности. Также идет общение с Европейским инвестиционным банком.

Необходимо продолжить строительство ветропарков. Строительство наземных ветропарков продолжается, несмотря на сопротивление EKREIKE (так премьер обобщенно назвал оппозицию в лице партий Isamaa, EKRE и Центристской партии - ред). От министра климата также хотелось бы получить специальную планировку для атомной электростанции“.

После обзора экономических решений правительства на последнем заседании, премьер-министр отметил, что в годовом исчислении экономика сектора размещения выросла на 7,6%, а сферы общественного питания на 5,6%

Далее слово взяла министр образования и науки Кристина Каллас.

Она рассказала о проекте TI-hüpe по привлечению в гимназии средств обучения, связанных с искусственным интеллектом.

В пятницу на следующей неделе соберутся люди, связанные с этим начинанием, чтобы определить конкретные шаги по внедрению на уроках искусственного интеллекта, сообщила она.