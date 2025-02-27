ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях: к ресторанам предъявят новое требование. Лиги обвинил Postimees в дезинформации(16)
В 12 часов состоится пресс-конференция правительства, в которой участвуют премьер-министр Кристен Михал, министр образования и науки Кристина Каллас, министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман и министр финансов Юрген Лиги.
Пресс-конференция началась с выступления премьер-министра Кристена Михала.
„В день 107-й годовщины ЭР я находился в Киеве. Там было очень много союзников Украины. Прошла встреча Северных и Балтийских стран, затем к нам присоединились много друзей. Всего там были представлены 40-45 стран. Встречи были важны и по содержанию, и по форме, чтобы показать, что в мире, где всё больше произвола, правила всё-таки уважаются.
Эстонию поблагодарили за то, что мы сильно поддерживаем Украину. Мы решили увеличить помощь Украине на 25%, за это попросили поблагодарить жителей Эстонии.
Макрон был недавно с визитом в Вашингтоне и рассказал нам о переговорах, о чем там говорилось. Не со всеми высказываниями США мы согласны, но общего много. Обсуждения с США важнейших тем мы продолжим“.
Михал коснулся представленного Еврокомиссией Соглашения о чистой промышленности.
„Рекомендую ознакомиться с этим соглашением. Появляются долгосрочные договоры на покупку электроэнергии для тех, кому нужно зафиксировать входные цены. В ответ на это создаются новые производственные мощности. Также идет общение с Европейским инвестиционным банком.
Необходимо продолжить строительство ветропарков. Строительство наземных ветропарков продолжается, несмотря на сопротивление EKREIKE (так премьер обобщенно назвал оппозицию в лице партий Isamaa, EKRE и Центристской партии - ред). От министра климата также хотелось бы получить специальную планировку для атомной электростанции“.
После обзора экономических решений правительства на последнем заседании, премьер-министр отметил, что в годовом исчислении экономика сектора размещения выросла на 7,6%, а сферы общественного питания на 5,6%
Далее слово взяла министр образования и науки Кристина Каллас.
Она рассказала о проекте TI-hüpe по привлечению в гимназии средств обучения, связанных с искусственным интеллектом.
В пятницу на следующей неделе соберутся люди, связанные с этим начинанием, чтобы определить конкретные шаги по внедрению на уроках искусственного интеллекта, сообщила она.
„Министр финансов дал сегодня обзор состояния государственных финансов. Быстрого экономического роста не прогнозируем, но из холодной ледяной зоны мы вышли“, - сказала она.
Говоря о разработке для учителей так называемой карьерной модели, Каллас заметила, что если местным самоуправлениям добавляются обязанности, то надо какую-то нагрузку с самоуправлений снять.
Далее выступила министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман. Она отметила, что в этом году перед правительством стоит вызов — составить бюджет так, чтобы сделать общественный транспорт в будущем лучше.
„Общественный транспорт должен функционировать лучше, чем до сих пор. Реформа общественного транспорта продолжится, цель — сделать его более удобным и быстрым. Движение поездов тоже станет более быстрым, поездов будет больше“.
Министр отметила, что местные продукты питания должны быть доступны по ценам. По ее словам, „анализ налога с оборота на продукты питания (сейчас от политиков звучат предложения его снизить — ред.) еще не готов, я это пока не комментирую“.
„59% эстонцев предпочитают эстонскую кухню, два года назад эта цифра составляла более 70%. Поэтому мы вносим изменение, которое касается ресторанов. В будущем они должны будут писать, откуда поступило мясо. Цель не в том, чтобы увеличить бюрократию. Финляндия является для нас в этом примером, это один из способов поддержки местного рынка“, - сообщил она.
„На прошлой неделе вышли результаты одного интересного исследования, которое касалось людей без гражданства. 70% респондентов, не имеющих гражданство, чувствуют глубокую связь с Эстонией. А без гражданства они потому, что для них не является необходимым уровень эстонского языка. Рекомендую это прочитать“, - закончила Хартман свое выступление.
Продолжил пресс-конференцию министр финансов Юрген Лиги.
Он начал с состояния бюджета: „Ничего экстраординарного не произошло, хотя существует много дезинформации. Текущий прогноз остается в силе, новый появится в начале апреля. Экономический рост, скорее всего, начался, есть признаки улучшения. Но здесь есть свои статистические хитрости, с которыми мы должны разобраться“.
Лиги пояснил, что под дезинформацией он имеет в виду публикации газеты Postimees, основанные на данных Bigbank.
„Говорится, что рост налогов в любом случае снижает экономику. Это не всегда правильно. Иногда да, иногда нет“.
„Также меня расстроила новость о том, что якобы бюджет не сократили, а на самом деле он вырос. Всем весело, все зубоскалят. Это оскорбительно для людей, которые чувствуют сокращения в государственном секторе на своей шкуре. Есть обязанность сократить, это было сделано. Поэтому бюджет не увеличился. Сокращается фонд зарплаты. Если в госсекторе зарплаты растут, так в этом доминирующая роль здравоохранения. Bigbank постоянно здесь ошибается“, - пояснил Лиги.
„Из Bigbank не поступает адекватной информации. Дорогой Postimees и Kuku (радиостанция — ред.), если вы не можете сделать фактчекинг, то позвольте это сделать другим“.
Далее участники пресс-конференции перешли к вопросам.
Вопрос Delfi: Трамп заявил о планах повысить тарифы для товаров из ЕС на 25%. Насколько реально, что это будет сделано и как это повлияет на нашу экономику?
Кристен Михал: „Трамп может претворить свои планы в жизнь. Мы попросили Банк Эстонии проанализировать, каким может быть это влияние. По предварительным оценкам, для Эстонии это будет небольшим экономическим влиянием. Для Европы это означало бы потерю примерно половины ВВП. Европа безусловно готова к этому и рассматривает ответные шаги. Прежде всего, это, вероятно, повлияет на более крупные экономики, например, на немецкую автомобильную промышленность.
До нас это дойдет косвенно, через Скандинавию. Сегодня никто точно не может это влияние оценить. Очевидно, это влияние не будет очень большим“.
Юрген Лиги: „То, что Трамп на самом деле будет делать, не просчитать. Тарифы — это такое дело, которое в любом случае наносит вред экономике. Тарифы разумны, когда речь идет о демпинге. В Европе такой практики нет. Беспокоиться стоит“.
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