Речь президента Алара Кариса на 24 февраля: почти каждый третий из нас говорит, что ему трудно сводить концы с концами. Таких людей слишком много

С днем рождения, дорогое Эстонское государство!

Государство нужно строить каждый день - это наше общее дело. Общие усилия всех нас, находящихся сегодня в этом зале, в домах по всей Эстонии и за её пределами. Только так страна сможет каждое утро возрождаться заново: в Нарвском музее, в Выруском батальоне Куперьянова, в профессиональном училище Кехтна, в порту Орьяку. В каком-то далёком посольстве Эстонии. На песчаном пляже, на пшеничном поле или на островке в болоте. В радости юности и в родительской заботе.

А устремив взгляд выше, мы, вполне возможно, через некоторое время увидим страну с новыми автомагистралями, современными производственными зданиями или электростанциями, с футбольным манежем, полным будущих звёзд спорта.

Эстония - наш дом. Быть здесь правильно и хорошо. Здесь, в лучшем на свете месте, мы в наибольшей степени являемся самими собой.

Моё самое большое желание сегодня, в день рождения Эстонского государства - чтобы каждому живущему в Эстонии было хорошо в нашем общем доме. Чтобы никто из нас не чувствовал себя обездоленным или отверженным.

Нас как страну и народ объединяют наши самоощущение и чувство общности. Находясь в театре или на концерте, на спортивном соревновании, на свадьбе или похоронах, в церкви в рождественскую пору или на празднике песни и танца, мы в состоянии оставить в стороне свои узкие интересы, политические взгляды и внутренние побуждения.

Если же мы эгоистично разрушаем черты общности между людьми, мы разрушаем тем самым свою идентичность. Но у такой маленькой страны, как Эстония, всегда должна быть собственная идентичность. Мы умные и трудолюбивые люди, и во многом преуспели. В прошлом успех нам обеспечивали экономическая свобода, простота ведения дел и сбалансированный бюджет. Мы умело внедряли новые технологии. Мы проявляли смекалку и изобретательность.

Но, к сожалению, сегодня кажется, что хотя мы и держимся на седле велосипеда достаточно прочно, но, как бы мы ни крутили педали, скорость езды больше не растёт.