Комиссия по делам Европейского союза: важно в скорейшем порядке обеспечить равные прямые сельскохозяйственные пособия

Председатель комиссии Пеэтер Тали подчеркнул, что единая европейская сельскохозяйственная политика очень важна с точки зрения устойчивости и комплексной безопасности европейских государств. „В то время как Эстония и другие граничащие с агрессивной Россией государства Европейского союза делают огромные инвестиции в безопасность, прямые сельскохозяйственные пособия по-прежнему не являются справедливыми“, – сказал Тали.

Он отметил, что в Эстонии уровень прямых пособий сельскохозяйственной политики должен к 2027 году составить 86 % от среднего показателя по Европейскому союзу за гектар. Однако если бы ставка прямых пособий Балтийских государств на период 2021–2027 гг. не была повышена, за тот же период уровень пособий эстонских фермеров вырос бы до 76 % от среднего показателя по ЕС. „Это не нормально. Европейский союз должен проявлять солидарность, а не только рассуждать о солидарности“, – отметил Тали.

„Прямые пособия должны стать более справедливыми, – подчеркнул председатель комиссии, ссылаясь на то, что упорядочивание прямых выплат необходимо продолжить. – Продовольствие – это одна из основ безопасности, и его необходимо производить в объемах, достаточных для обеспечения государства“. Тали добавил, что единая сельскохозяйственная политика охватывает и другие цели, такие как защита окружающей среды, развитие сельских регионов и сокращение регионального неравенства.

Участники заседания также затронули вопрос о расширении Европейского союза и отметили, что, по всей вероятности, за расширением последует реформирование единой сельскохозяйственной политики. Присоединение одной только Украины окажет на сельскохозяйственную политику значительное влияние, так как речь идет о крупном государстве с большой площадью сельскохозяйственной земли. По словам участников заседания, все ожидают, что система станет более гибкой и быстрой, а бюрократия при предоставлении мер поддержки сократится.