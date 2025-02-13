НОВЫЙ ЗАКОН | Семейного врача сможет заменять медсестра

Министр здравоохранения Рийна Сиккут подчеркнула, что медсестры играют все более важную роль в нашей системе здравоохранения, консультируя и помогая пациентам. „Теперь мы создали более четкую регуляцию, сократив бюрократию и административную нагрузку, и впервые прописали права специализированных медицинских сестер, благодаря чему мы сможем более гибко и оперативно оказывать необходимую помощь жителям Эстонии“, — сказала она.

Своей деятельностью специализированные медсестры помогут снизить нагрузку на врачей, сократить очереди на лечение и предложить людям более гибкие варианты лечения и профилактики.

Специализированная медсестра — это медицинская сестра, имеющая степень магистра или прошедшая специализированное обучение. Она имеет право проводить первичную оценку состояния здоровья пациента, заказывать необходимые анализы и обследования, организовывать совместно с другими специалистами процесс лечения пациента, в том числе проводить электронные консультации, а в определенных случаях также продлевать рецепты на лекарственные препараты. Специализированная медсестра может попросить у коллеги э-консультацию или направить человека к другому специалисту. Благодаря этому пациентам больше не придется идти на прием к семейному врачу, чтобы получить направление.

Постановление вступит в силу в общем порядке, только изменения в требованиях к школьному здравоохранению вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Положение создает важную основу для повышения качества медицинских услуг, способствуя как улучшению обслуживания пациентов, так и профессиональному развитию медицинских работников.

Изменение в постановлении касается всех работающих в Эстонии медсестер, а также будущих (которые только получают образование).