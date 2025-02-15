Специальная комиссия обсудила реформу системы попечения
В среду, 12 февраля, на открытом заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета обсудила государственную реформу системы попечения.
Недавно Государственный контроль опубликовал отчет о проверке, рассматривающий начавшуюся в 2023 году государственную реформу системы попечения. Основной целью реформы было сделать место в доме социального попечения доступным за среднюю пенсию. В своем отчете Государственный контроль сообщает, что эта цель становится все более недостижимой. По состоянию на апрель прошлого года примерно каждый третий не смог покрыть долю самофинансирования даже с учетом выплачиваемых местным самоуправлением пособий.
По словам Государственного контроля, проблемы связаны с быстрым подорожанием услуг попечения. Хотя Министерство социальных дел прогнозировало повышение стоимости услуги дома социального попечения в размере 3 % в год, 75 % поставщиков услуги повысили цены в среднем на 15 %, а некоторые – на 40 %.
Государственный контроль рекомендовал Министерству социальных дел пересмотреть модель финансирования домов социального попечения, обезопасить ее от неконтролируемого повышения цен и сократить бюрократию в модели финансирования соответствующих услуг.
Председатель специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета Урмас Рейнсалу отмечает, что в отчете о проверке содержится критика в отношении того, как Министерство социальных дел распределяло денежные средства между местными самоуправлениями.
„К сожалению, план реформы в существующем виде неминуемо способствует неконтролируемому повышению цен. Правительство должно оценить, как преобразовать реформу таким образом, чтобы в будущем она лучше соответствовала нуждам тех, кому необходима помощь“, – сказал Рейнсалу.
На открытое заседание были приглашены министр социальной защиты Сигне Рийсало, руководитель политики услуг социального попечения отдела социального попечения Министерства социальных дел Маарика Тарум, генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу, заместитель директора Союза городов и волостей Эстонии Ян Трей, советник Союза городов и волостей Эстонии Майлийс Кальюла, руководитель отдела местных самоуправлений Министерства регионального развития и сельского хозяйства Март Уусъярв и советник Андрус Йыги, главный контролер Государственного контроля Инес Метсалу-Нурминен и руководитель аудита Тамбет Дрелл.
Запись заседания можно посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.