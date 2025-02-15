Специальная комиссия обсудила реформу системы попечения

Недавно Государственный контроль опубликовал отчет о проверке, рассматривающий начавшуюся в 2023 году государственную реформу системы попечения. Основной целью реформы было сделать место в доме социального попечения доступным за среднюю пенсию. В своем отчете Государственный контроль сообщает, что эта цель становится все более недостижимой. По состоянию на апрель прошлого года примерно каждый третий не смог покрыть долю самофинансирования даже с учетом выплачиваемых местным самоуправлением пособий.

По словам Государственного контроля, проблемы связаны с быстрым подорожанием услуг попечения. Хотя Министерство социальных дел прогнозировало повышение стоимости услуги дома социального попечения в размере 3 % в год, 75 % поставщиков услуги повысили цены в среднем на 15 %, а некоторые – на 40 %.

Государственный контроль рекомендовал Министерству социальных дел пересмотреть модель финансирования домов социального попечения, обезопасить ее от неконтролируемого повышения цен и сократить бюрократию в модели финансирования соответствующих услуг.

Председатель специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета Урмас Рейнсалу отмечает, что в отчете о проверке содержится критика в отношении того, как Министерство социальных дел распределяло денежные средства между местными самоуправлениями.

„К сожалению, план реформы в существующем виде неминуемо способствует неконтролируемому повышению цен. Правительство должно оценить, как преобразовать реформу таким образом, чтобы в будущем она лучше соответствовала нуждам тех, кому необходима помощь“, – сказал Рейнсалу.