06.03.2025, 10:30
DELFI В УКРАИНЕ | Портников: Эстонии грозит исчезновение, Нарва уязвима, а Стальнухин — не угроза сам по себе
ФОТО: | Delfi Meedia
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в беседе с корреспондентом Delfi рассуждает о последствиях решений Вашингтона о приостановке военной помощи США Украине, а также о безопасности Эстонии. По его мнению, в случае российского нападения эстонское государство может исчезнуть в течение нескольких дней, а настроения жителей Нарвы могут представлять угрозу для страны. В интервью он также отвечает на вопросы о политическом влиянии Михаила Стальнухина, „семейной проблеме“ Хельме и оценивает авторитет Каи Каллас на европейской арене.
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