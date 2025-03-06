За рубежом
06.03.2025, 10:30

DELFI В УКРАИНЕ | Портников: Эстонии грозит исчезновение, Нарва уязвима, а Стальнухин — не угроза сам по себе

 
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в беседе с корреспондентом Delfi рассуждает о последствиях решений Вашингтона о приостановке военной помощи США Украине, а также о безопасности Эстонии. По его мнению, в случае российского нападения эстонское государство может исчезнуть в течение нескольких дней, а настроения жителей Нарвы могут представлять угрозу для страны. В интервью он также отвечает на вопросы о политическом влиянии Михаила Стальнухина, „семейной проблеме“ Хельме и оценивает авторитет Каи Каллас на европейской арене.

Соединенные Штаты приостанавливают помощь Украине. Что это означает для Украины?

Я думаю, что сейчас прогнозировать последствия этой ситуации преждевременно. Во-первых, мы не знаем, на какой срок будет действовать это решение. Во-вторых, мы не знаем, какие объёмы помощи остались в распоряжении администрации Дональда Трампа после Джозефа Байдена. По той простой причине, что основная часть помощи была направлена ещё в последние месяцы пребывания Байдена у власти и в первые месяцы президентства Трампа.

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