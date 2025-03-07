Кто контролирует то, о чем мы думаем? Эстония ведет рискованную игру против агентов российского влияния, но эта игра стоит свеч

„Бронзовая ночь“ 2007 года стала поворотным моментом, когда люди в разных ведомствах Эстонии начали планомерно работать в направлении борьбы с российским влиянием. К настоящему моменту многие битвы уже выиграны. Российской прессе положен конец, пропагандистские краны перекрыты, культурные связи разорваны, церковь скоро будет отделена от Москвы. А многие страны даже не начинали решать эти проблемы. В Германии только в прошлом году было создано ведомство по борьбе с российской пропагандой. Кто и как борется с российским влиянием в Эстонии? И выигрываем ли мы эту войну?