Новости Эстонии
07.03.2025, 10:55

Кто контролирует то, о чем мы думаем? Эстония ведет рискованную игру против агентов российского влияния, но эта игра стоит свеч

 

Деятельность России по оказанию влияния агрессивна, изощренна и сложна. Как в Эстонии сражаются в этой психологической войне? Какое секретное подразделение разрабатывает наш план защиты? Какие ведутся битвы? Какие используются стратегии? Кто контролирует то, о чем мы думаем?

„Бронзовая ночь“ 2007 года стала поворотным моментом, когда люди в разных ведомствах Эстонии начали планомерно работать в направлении борьбы с российским влиянием. К настоящему моменту многие битвы уже выиграны. Российской прессе положен конец, пропагандистские краны перекрыты, культурные связи разорваны, церковь скоро будет отделена от Москвы. А многие страны даже не начинали решать эти проблемы. В Германии только в прошлом году было создано ведомство по борьбе с российской пропагандой. Кто и как борется с российским влиянием в Эстонии? И выигрываем ли мы эту войну?

В тот апрельский вечер нынешний генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон стоял перед зданием Национальной библиотеки в Таллинне. Недалеко от большого солдата из бронзы. Кругом толпились люди. Раздавались крики. Летали камни. В Паллосона не попали, и, по его словам, он не испытывал особого страха. Затем толпа вывалилась на улицы. В ту ночь Паллосон не спал. „Шла работа“, — говорит он, накручивая на большой палец ленточку от рабочего удостоверения.

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