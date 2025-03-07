ВИДЕО | РФ нанесла массированный удар по энергетической и газовой инфраструктуре Украины

„Россия продолжает свой энергетический террор“, — написал Галущенко в фейсбуке.

„Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий — принимаются все необходимые меры для стабилизации энергоснабжения и газоснабжения“, — сообщил глава Минэнерго, призвав жителей страны оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями, поскольку ситуация в энергосистеме может меняться.

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Командование Воздушных сил ВСУ сообщало о пуске крылатых ракет типа „Калибр“ из акватории Черного море и о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома „Оленья“ на Кольском полуострове.

По данным на момент написания новости было известно об ударе по гражданскому инфраструктурному объекту в Харькове, в результате которого, сообщили власти города и области, пострадали пять человек. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, повреждения получил жилой дом, расположенный рядом с инфраструктурным объектом, из него эвакуированы все жители.

Власти Тернопольской области сообщили об ударе по „критическому промышленному объекту“, предупредив о возможных перебоях с газоснабжение. Люди не пострадали, цитирует „РБК-Украины“ сообщение областной военной администрации.

В Полтавской области в Миргородском районе поврежден газопровод и два частных жилых дома, пострадали два человека — ребенок и взрослый. Количество отключенных от газоснабжения абонентов выясняется, сообщили власти региона.

Издание Unn сообщает, что из-за массированной атаки РФ на Украину Польша подняла военную авиацию. Оперативное командование ВС Польши активизировало военную авиацию из-за массированных ударов РФ по Украине. Приведены в готовность истребители, системы ПВО и радиолокационной разведки.

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