ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1109-й день) | Кая Каллас: Путин не заинтересован в мире в Украине

К чему привела остановка передачи американских разведданных Украине

Решение США приостановить обмен разведывательной информацией с Украиной помогло российскому продвижению на фронте и привело к большим потерям ВСУ, пишет Time со ссылкой на чиновников и военных. По словам одного из собеседников, погибли „сотни украинских солдат“. „Это действительно дает преимущество противнику на фронте“, — говорит один из украинских военных.

О приостановке обмена разведданными стало известно 5 марта — об этом сообщили Financial Times и Sky News со ссылкой на источники. Позже остановку передачи данных подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, назвав ее „паузой“ и добавив, что она „исчезнет“, когда продвинется соглашение о мире, к которому стремится президент США Дональд Трамп. Также о прекращении передачи разведданных высказался советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц, заявивший, что США „сделали шаг назад“ и „приостановились и пересмотрели все аспекты этих отношений“.

Наиболее серьезный удар решение Вашингтона нанесло для украинских военных в Курской области. За прошедшую неделю российская армии добилась на этом направлении „серьезного продвижения“. По данным The Telegraph, десять тысяч украинских солдат оказались под угрозой окружения после того, как российские войска прорвали линию фронта и продвинулась вдоль ключевой линии снабжения ВСУ.

Источник Time в окружении президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что от потери доступа к американским разведданным больше всего пострадали части ВСУ, находящиеся в Курской области. Кроме того, украинские военные потеряли возможность обнаруживать приближение российских истребителей, когда они взлетают с территории России.