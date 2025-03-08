ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1109-й день) | Кая Каллас: Путин не заинтересован в мире в Украине
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
К чему привела остановка передачи американских разведданных Украине
Решение США приостановить обмен разведывательной информацией с Украиной помогло российскому продвижению на фронте и привело к большим потерям ВСУ, пишет Time со ссылкой на чиновников и военных. По словам одного из собеседников, погибли „сотни украинских солдат“. „Это действительно дает преимущество противнику на фронте“, — говорит один из украинских военных.
О приостановке обмена разведданными стало известно 5 марта — об этом сообщили Financial Times и Sky News со ссылкой на источники. Позже остановку передачи данных подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, назвав ее „паузой“ и добавив, что она „исчезнет“, когда продвинется соглашение о мире, к которому стремится президент США Дональд Трамп. Также о прекращении передачи разведданных высказался советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц, заявивший, что США „сделали шаг назад“ и „приостановились и пересмотрели все аспекты этих отношений“.
Наиболее серьезный удар решение Вашингтона нанесло для украинских военных в Курской области. За прошедшую неделю российская армии добилась на этом направлении „серьезного продвижения“. По данным The Telegraph, десять тысяч украинских солдат оказались под угрозой окружения после того, как российские войска прорвали линию фронта и продвинулась вдоль ключевой линии снабжения ВСУ.
Источник Time в окружении президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что от потери доступа к американским разведданным больше всего пострадали части ВСУ, находящиеся в Курской области. Кроме того, украинские военные потеряли возможность обнаруживать приближение российских истребителей, когда они взлетают с территории России.
Потеря разведданных также нанесла ущерб способности Украины наносить удары по целям в России, пишет Time. По словам собеседников издания, раньше у Украины был доступ к данным с американских спутников, что позволяло наносить удар целям в России далеко за линией фронта. Теперь же „эти возможности парализованы“, в том числе после того, как американская компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам.
Источник, близкий к Генштабу Украины, рассказал, что после того, как США ограничили Украине доступ к коммерческим спутниковым снимкам, страну покинула группа западных специалистов, которые помогали принимать и обрабатывать разведывательные данные со спутников.
Доброполье. Последствия российского удара
Вечером 7 марта российские войска атаковали прифронтовой город Доброполье в Донецкой области, сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), погибли не менее 11 человек, еще 30 человек получили ранения. Среди пострадавших — пятеро детей, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
По предварительным данным, по городу был нанесен комбинированный удар — с использованием ракет „Искандер-М“, РСЗО „Торнадо-С“ и беспилотников.
Зеленский об ударе по Доброполью: „цели у России неизменны“
„Такие удары показывают, что цели у России неизменны. Поэтому очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять нашу ПВО, усиливать санкции против России. Должно сломаться все, что помогает Путину финансировать войну“, — сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар российских войск по городу Доброполье в Донецкой области двумя баллистическими ракетами.
В результате удара по прифронтовому городу Доброполье к северу от Покровска погибли 11 мирных жителей, 30 получили ранения.
Россия обстрел не комментировала.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас: Путин „не заинтересован в мире“ в Украине
Владимир Путин „не заинтересован в мире“, заявила в субботу глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя обстрел Украины российскими войсками.
„Российские ракеты продолжают беспрестанно падать на Украину, принося все больше смертей и разрушений. Путин снова показывает, что он не заинтересован в мире. Мы должны усилить нашу военную поддержку — в противном случае еще больше украинских мирных жителей заплатят самую высокую цену“, — написала глава европейской дипломатии Кая Каллас в сети X.
В ночь с 7 на 8 марта российские военные нанесли несколько ударов по украинским городам Доброполье в Донецкой области и Богодухов в Харьковской. Погибли 14 мирных жителей, 37 получили ранения, в том числе пять детей.
В ВСУ заявили об отражении атаки почти 150 дронов
Россия в ночь на субботу атаковала Украину 145 ударными беспилотниками типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, а также двумя баллистическими ракетами „Искандер-М“/KN-23 и одной крылатой ракетой „Искандер-К“, заявили Воздушные силы ВСУ.
Сбить удалось одну ракету („Искандер-К“) и 79 дронов, 54 беспилотников не достигли цели, сказано в утренней сводке.
В результате ночной атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Полтавская, Сумская и Одесская области.
Ранее власти сообщали об 11 погибших в Донецкой области в результате комбинированного удара по городу Доброполье. В Харьковской области по меньшей мере три человека погибли при ударе дронов по предприятию в городе Богодухов. Одесскую область беспилотники атакую пятую ночь подряд, сообщения о пострадавших не поступали.
Российские военные не комментировали эту информацию, Би-би-си не может ее независимо подтвердить.
СМИ: США приостановят участие в военных учениях в Европе
Соединенные Штаты намерены отказаться от участия в планировании военных учений в Европе, сообщила шведская газета Expressen. При этом уже запланированных на 2025 год учений НАТО это не коснется, утверждает издание.
США уведомили союзников по НАТО, что намерены прекратить свое участие в планировании будущих военных учений в Европе. Об этом в субботу, 8 марта, сообщила шведская газета Expressen со ссылкой на источники. При этом уже запланированных на 2025 год учений НАТО, в которых участие Соединенных Штатов играет одну из важных ролей, это не коснется, утверждает издание.
„Это решение повлияет на ряд учений в Швеции“, - пишет Expressen, напоминая, что присутствие США на военных учениях было частым явлением в этой стране еще задолго до вступления ее в НАТО. Если информация подтвердится, это будет означать, что и другие европейские страны НАТО будут вынуждены планировать учения без американского участия или с участием лишь небольших американских подразделений, отмечают в статье.
Как указывает Expressen, сократив военные расходы в Европе, американская сторона хочет увеличить их в других местах. „Дональд Трамп заявил, что хочет отдать приоритет Индо-Тихоокеанскому региону, а это означает, что в первую очередь следует нацелиться на Китай“, - говорится в материале.
На запрос издания с просьбой прокомментировать информацию, пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции София Кальмеборг сообщила: „Это неподтвержденная информация. Мы продолжаем работать с США, с которыми у нас хорошее сотрудничество. Это важный военный партнер“.