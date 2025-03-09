NBC News: Трамп не возобновит военную помощь Киеву после сделки по ископаемым. Он хочет, чтобы Украина была готова уступить России свои территории

По словам двух источников телеканала, Трамп желает, чтобы президент Украины Владимир Зеленский изменил отношение к мирным переговорам с Россией. В частности, Трамп хотел бы видеть готовность Зеленского пойти на уступки, включая передачу России оккупированных территорий Украины. „Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги в сторону выборов в Украине и, возможно, в сторону ухода с поста лидера страны“, — добавили собеседники NBC News.

28 февраля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон, чтобы подписать сделку по редкоземельным металлам между Украиной и США. Однако подписание было отменено после публичного конфликта Зеленского с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете Белого дома. После этого США приостановили оказание военной помощи и перестали делиться с Киевом разведданными, сообщает Медуза.

По данным CBS News, соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной еще не готово к подписанию, так как Трамп ожидает „большей, лучшей сделки“. Как сообщал 6 марта Bloomberg, теперь Трамп хочет связать сделку по редкоземельным металлам с требованием к Украине взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить