Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии: с чем едут стороны

В понедельник Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Ранее украинский президент сообщил, что на следующий день его команда проведет переговоры с американской делегацией.

Зеленский отметил, что надеется на результаты переговоров „как в плане приближения мира, так и в плане дальнейшей поддержки“ со стороны Вашингтона.

В состав украинской делегации, как рассказал Зеленский, войдут глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Сам Зеленский в переговорах участвовать не будет.

С американской стороны, по данным агентства Reuters, участвовать будут те же люди, что в феврале встречались в Эр-Рияде с представителями России — госсекретарь США Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

В Госдепартаменте уже подтвердили, что Рубио 10-12 марта отправится в Джидду „для переговоров с украинскими коллегами с целью продвижения цели президента по прекращению российско-украинской войны“.

С чем едут делегации

„С нашей стороны будет четкое настроение на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру с первой же секунды. На столе совершенно реалистичные предложения. Главное — двигаться быстро и результативно“, — заявил Зеленский в своем вечернем обращении в воскресенье.

Спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на прошлой неделе говорил, что на переговорах в Саудовской Аравии будут обсуждаться основы сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие с Россией.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, США в ходе переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии планируют выяснить, готов ли Киев пойти на уступки России для прекращения войны.