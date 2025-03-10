Bloomberg: Команда Трампа может смягчить санкции против РФ

Советники президента США Дональда Трампа разрабатывают план смягчения санкций, введенных в отношении России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением. Смягчение санкций может включать и ограничение цен на продажу российской нефти, уточнило агентство.

Bloomberg приводит также слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, обнародованные российским ведомством в тот же день. Комментарии администрации Трампа по Украине он находит „обнадеживающими“ и являющимися „шагами в правильном направлении“. Однако, по его мнению, рано делать выводы, и Россия „даже не начала работу по преодолению накопившихся проблем и противоречий в наших отношениях с американцами“.

Тремя днями ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что в администрации президента США обсуждается отмена „нефтяного потолка“, который запрещает компаниям из западных стран перевозить и страховать нефть, купленную у России дороже 60 долларов за баррель.

Агентство Reuters также 7 марта сообщило о разработке предложений по смягчению энергетических санкций, чтобы их можно было быстро реализовать в случае достижения договоренности на встрече Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, по данным Reuters, в рамках более широкого пересмотра политики США в отношении России рассматривается потенциальная отмена санкций в отношении отдельных юридических и физических лиц, в том числе некоторых олигархов.

Условие - перемирие

Основным и главным условием для смягчения санкций против РФ источники агентств называют согласие России заключить мирное соглашение с Украиной. На прошлой неделе Дональд Трамп пригрозил РФ „масштабными санкциями“ в случае нежелания Москвы прекращать боевые действия в Украине и вести переговоры по перемирию с Киевом.