Эксперты представили план прекращения огня в Украине

Группа экспертов Женевского центра политики безопасности впервые обнародовала 31-страничный документ, в котором подробно рассматриваются технические детали того, как можно контролировать и обеспечивать прекращение огня вдоль линии фронта протяженностью более 1200 километров на продолжающейся войне РФ против Украины. На опубликованный документ в воскресенье, 9 марта, обратила внимание газета The New York Times (NYT). Сам он был распространен еще в феврале по конфиденциальному каналу: на регулярных встречах в Женеве между американскими, российскими и украинскими экспертами по внешней политике, близкими к своим правительствам, уточняет NYT.

Документ финансируемого швейцарским правительством Женевского центра - один из наиболее подробных шаблонов прекращения огня на российско-украинской войне, подразумевающий цели перехода от теоретических вариаций к конкретным практическим решениям. „Одна из самых крупных операций по наблюдению за прекращением огня в истории будет проведена очень быстро, при этом до сих пор не было никакого планирования того, как это будет выглядеть“, - пояснил изданию предназначение документа один из его составителей - специалист по европейской безопасности Уолтер Кемп.

Буферная зона длиной 1200 км и шириной 10 км

Согласно опубликованным материалам, в частности, предлагается создать буферную зону шириной не менее 10 км для разделения двух воюющих армий и выделить 5000 гражданских лиц и полицейских для ее патрулирования. В документе также утверждается, что для обеспечения безопасности этих наблюдателей может потребоваться около 10 000 иностранных военнослужащих. В свою очередь, наблюдатели должны докладывать о соблюдении режима прекращения огня и о том, отведено ли тяжелое вооружение на согласованное расстояние от буферной зоны. Предполагается, что миссия будет действовать по мандату Организации Объединенных Наций (ООН).