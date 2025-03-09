Эксперты представили план прекращения огня в Украине
В докладе экспертов Женевского центра политики безопасности речь идет о том, как технически может быть устроено прекращение огня в российско-украинской войне. На представленный сторонам документ обратила внимание NYT, пишет DW.
Группа экспертов Женевского центра политики безопасности впервые обнародовала 31-страничный документ, в котором подробно рассматриваются технические детали того, как можно контролировать и обеспечивать прекращение огня вдоль линии фронта протяженностью более 1200 километров на продолжающейся войне РФ против Украины. На опубликованный документ в воскресенье, 9 марта, обратила внимание газета The New York Times (NYT). Сам он был распространен еще в феврале по конфиденциальному каналу: на регулярных встречах в Женеве между американскими, российскими и украинскими экспертами по внешней политике, близкими к своим правительствам, уточняет NYT.
Документ финансируемого швейцарским правительством Женевского центра - один из наиболее подробных шаблонов прекращения огня на российско-украинской войне, подразумевающий цели перехода от теоретических вариаций к конкретным практическим решениям. „Одна из самых крупных операций по наблюдению за прекращением огня в истории будет проведена очень быстро, при этом до сих пор не было никакого планирования того, как это будет выглядеть“, - пояснил изданию предназначение документа один из его составителей - специалист по европейской безопасности Уолтер Кемп.
Буферная зона длиной 1200 км и шириной 10 км
Согласно опубликованным материалам, в частности, предлагается создать буферную зону шириной не менее 10 км для разделения двух воюющих армий и выделить 5000 гражданских лиц и полицейских для ее патрулирования. В документе также утверждается, что для обеспечения безопасности этих наблюдателей может потребоваться около 10 000 иностранных военнослужащих. В свою очередь, наблюдатели должны докладывать о соблюдении режима прекращения огня и о том, отведено ли тяжелое вооружение на согласованное расстояние от буферной зоны. Предполагается, что миссия будет действовать по мандату Организации Объединенных Наций (ООН).
Кроме того, документ предполагает работу международных наблюдателей с совместной комиссией, состоящей из российских и украинских военных. Через эту комиссию обе стороны могли бы привлекать друг друга к ответственности и договариваться о решении таких сопутствующих вопросов, как освобождение пленных, разминирование и создание гражданских коридоров через буферную зону. „Это будет беспрецедентно сложная проблема“, - сказал Самуэль Шарап, аналитик по России из корпорации РЭНД в Вашингтоне.
Одной из причин является то, что протяженность оккупированной РФ территории - примерно в пять раз длиннее, чем демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей. Другая причина, по словам Шарапа, заключается в сложности и разнообразии оружия, имеющегося у обеих воюющих сторон.
В подготовке документа приняли участие представители Украины, РФ, США и ЕС
По словам Томаса Гремингера, директора Женевского центра политики безопасности, среди экспертов, принявших участие в подготовке документа, были сотрудники международных организаций и бывшие военные командиры с опытом миротворческой деятельности. Все они действовали на правах анонимности. „Нам пришлось быть весьма сдержанными“, - подчеркнул изданию Гремингер, уточнив, что организовал „конфиденциальные дискуссии“ между экспертами по внешней политике из Украины, России, США и стран Европы.
По его словам, участники этих встреч, чьи личности директор центра также раскрывать не стал, действовали „в личном качестве“, хотя предполагалось, что их предварительно проинформируют правительства их стран, а затем проведут дебрифинг. По его словам, первоначальной целью встреч, которые начались еще в 2022 году, было „установление канала связи“ с Москвой, и что до подготовки 31-страничного документа также обсуждались сценарии прекращения огня или урегулирования военных действий.
Путин - наибольшая сложность в реализации мирного плана
Многие из экспертов сходятся во мнении, что наибольшей сложностью в реализации предложений по устойчивому прекращению огня является позиция главы Кремля Владимира Путина. Они высказывают скептицизм в отношении готовности президента РФ согласиться на прекращение огня и придерживаться его условий. „Российские официальные лица почти до самого начала войны обещали, что у него нет намерения вторгаться в Украину. И никакая мониторинговая миссия не сможет сдержать российского президента, если он решит начать новое вторжение в Украину“, - пишет NYT.
Так, Янис Клюге (Janis Kluge), эксперт по РФ из Института вопросов международной безопасности (SWP) в Берлине, комментируя вероятное развитие событий, заявил газете, что „опасно занимать свой разум иллюзией“ потенциально неизбежного прекращения огня. „Я не думаю, что Россия согласится на что-то, где Украина останется независимой и суверенной, даже на территории, которую она контролирует“, - сказал он.