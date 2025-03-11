Украина и США завершили переговоры. Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Вашингтон „немедленно“ возобновит военную помощь

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина „выразила готовность“ принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон при принятии и одновременном выполнении Россией. „США сообщат России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира“, — написал Ермак.

Также, по его словам, США „немедленно отменяют паузу в обмене разведданными“ и восстанавливают помощь в безопасности Украины.

Делегации также обсудили обмен военнопленными между Киевом и Москвой и и возвращение принудительно перемещенных украинских детей, сообщил Ермак. Кроме того, президенты обеих стран договорились „как можно быстрее“ заключить соглашение о редкоземельных металлах.

США обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России, добавил Ермак. Переговоры не планируется продолжать во второй день, передает Financial Times.

Госсекретарь США: Мяч на стороне России

Переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии прошли продуктивно, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, пишет DW.

„Я могу заверить вас и всех здесь, среди американцев, что новости, которые мы получили с этой встречи <...> позитивны, а встреча продуктивна“, - сказала она.

Советник президента США Майк Уолтц заявил, что намерен в ближайшее время пообщаться с российскими представителями, чтобы обсудить результаты переговоров с Украиной и прекращение огня.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что мяч теперь на стороне России. Он указал, что перемирие вступит в силу в случае положительного ответа России. Затем, по словам госсекретаря, должны начаться мирные переговоры.

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