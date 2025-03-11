11.03.2025, 13:37
МНЕНИЕ | Конец Трампа уже близок?
ФОТО: | REUTERS
Дональд Трамп за короткое время сделал столько и такого, что уже можно сказать: одна из самых впечатляющих политических карьер последнего полувека или уже завершилась, или идёт к своему концу, считает доктор экономических наук Владислав Иноземцев.
Главная проблема Трампа – его непреодолимое убеждение, что любую проблему можно решить с наскока (оно же приводит к тому, что президент окружает себя людьми, разделяющими ровно такой же взгляд на мир).
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