МНЕНИЕ | Конец Трампа уже близок?

Главная проблема Трампа – его непреодолимое убеждение, что любую проблему можно решить с наскока (оно же приводит к тому, что президент окружает себя людьми, разделяющими ровно такой же взгляд на мир).

И вопрос не в том, получится ли у Трампа реализовать ту радикальную повестку, с которой он вернулся в Белый Дом, а о том, каковы его шансы на выживание – политическое и даже физическое.