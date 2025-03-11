Мнение
11.03.2025, 13:37

МНЕНИЕ | Конец Трампа уже близок?

 
Владислав Иноземцев
доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества
Дональд Трамп
Дональд Трамп
ФОТО: Evelyn Hockstein | REUTERS

Дональд Трамп за короткое время сделал столько и такого, что уже можно сказать: одна из самых впечатляющих политических карьер последнего полувека или уже завершилась, или идёт к своему концу, считает доктор экономических наук Владислав Иноземцев.

Главная проблема Трампа – его непреодолимое убеждение, что любую проблему можно решить с наскока (оно же приводит к тому, что президент окружает себя людьми, разделяющими ровно такой же взгляд на мир).

И вопрос не в том, получится ли у Трампа реализовать ту радикальную повестку, с которой он вернулся в Белый Дом, а о том, каковы его шансы на выживание – политическое и даже физическое.

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