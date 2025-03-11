ВИДЕО | В Саудовской Аравии начались переговоры США и Украины

В городе Джидда в Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США, посвященные частичному прекращению огня в Украине, передает DW. Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины во вторник, 11 марта.

По информации США, переговоры будут посвящены „рамочным условиям мирного соглашения и первоначального прекращения огня“, сообщает агентство AFP. Киев предлагает прекращение огня в воздухе и на море - запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море.

Американскую делегацию возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, Киев представляют глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Рубио связал переговоры с возобновлением помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский накануне также отправился в Джидду, чтобы встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Он не будет принимать участия в переговорах.

Как заявил перед встречей Рубио, эти переговоры будут иметь „ключевое значение“ для возобновления военной помощи США Киеву. „Я думаю, если там состоится хорошая встреча, которая нам понравится, и о чем мы сможем доложить президенту, я думаю, будут приняты решения относительно паузы (в военной помощи. - Ред.)“, - сказал госсекретарь.

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