ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1112-й день) | Украина согласилась на предложенное США 30-дневное перемирие — после крупнейшей атаки дронов на Подмосковье
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Крупнейшая атака дронов ВСУ с начала войны. В Подмосковье погибли три человека
ВСУ ночью и утром провели крупнейшую с начала войны атаку беспилотниками на территории России. По утверждению Минобороны РФ, силы ПВО сбили 343 украинских беспилотника над Московской, Курской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областями.
В результате атаки в Домодедовском районе, находящемся в нескольких километрах к югу от Москвы, погибли пять человек. Более полутора десятков человек в Подмосковье получили ранения, несколько из них были госпитализированы. В результате атаки были повреждены несколько многоквартирных домов в Москве и ее ближайших пригородах, а также железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово. На парковке в селе Ям, где погибли три человека, сгорели 20 автомобилей.
В Генштабе ВСУ заявили, что целью атаки были производственные мощности Московского нефтеперерабатывающего завода, „способного перерабатывать 11 миллионов тонн нефти в год и обеспечивающего 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине“.
Глава Донецкой области: за день погибло шесть мирных жителей
Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин пишет в своем телеграм-канале, что в течение дня на подконтрольной Украине части области погибло шесть мирных жителей.
Встреча представителей США и Украины в Саудовской Аравии
В городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. Со стороны Киева в них принимали участие глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, со стороны Вашингтона — госсекретарь Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майк Уолц.
По итогам переговоров США предложили немедленное полное 30-дневное прекращение огня — не только на море и в воздухе (предполагалось, что такое предложение сделает Украина), но и на суше. Киев согласился: уже через несколько минут после публикации официального совместного заявления президент Владимир Зеленский заявил: „Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России“.
США, в свою очередь, обязались передать итоги переговоров и предложение о прекращении огня руководству РФ. В Москве пока публично этот вопрос никак не комментировали.
По итогам встречи также объявили, что „немедленно“ возобновляют военную помощь Украине, в том числе по обмену разведданными.
Министр обороны Франции: демилитаризация Украины неприемлема
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что украинская армия остается „главной гарантией безопасности“ для Украины и Париж будет выступать против „любой демилитаризации украинской армии“.
Президент Франции Эммануэль Макрон открыл совещание начальников штабов около 30 стран, которые должны подготовить проект военного контингента „коалиции желающих“.
Этот контингент задуман как способ сдержать Россию от нарушения перемирия в Украине, если таковое будет достигнуто. Ведущую роль в этом начинании играют Великобритания и Франция.
Reuters: Трамп заявил, что США и Россия проведут встречи по Украине 11 или 12 марта
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что надеется, что Россия согласится с планом прекращения огня, разработанным американскими и украинскими представителями, и что встреча США с Россией состоится позже во вторник или в среду.
„Мы собираемся встретиться с [представителями] России позже сегодня или завтра“, — цитирует президента США агентство Reuters.
Выступая перед журналистами, Трамп также сказал, что снова пригласит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Предыдущая встреча двух лидеров в Овальном кабинете завершилась публичной перепалкой. Зеленский покинул Вашингтон, так и не подписав соглашение по минеральным ресурсам с Соединенными Штатами.