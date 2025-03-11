ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1112-й день) | Украина согласилась на предложенное США 30-дневное перемирие — после крупнейшей атаки дронов на Подмосковье

Крупнейшая атака дронов ВСУ с начала войны. В Подмосковье погибли три человека

ВСУ ночью и утром провели крупнейшую с начала войны атаку беспилотниками на территории России. По утверждению Минобороны РФ, силы ПВО сбили 343 украинских беспилотника над Московской, Курской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областями.

В результате атаки в Домодедовском районе, находящемся в нескольких километрах к югу от Москвы, погибли пять человек. Более полутора десятков человек в Подмосковье получили ранения, несколько из них были госпитализированы. В результате атаки были повреждены несколько многоквартирных домов в Москве и ее ближайших пригородах, а также железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово. На парковке в селе Ям, где погибли три человека, сгорели 20 автомобилей.

В Генштабе ВСУ заявили, что целью атаки были производственные мощности Московского нефтеперерабатывающего завода, „способного перерабатывать 11 миллионов тонн нефти в год и обеспечивающего 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине“.

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