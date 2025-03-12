Врачей, лечивших Марадону перед смертью, будут судить. Им грозит до 25 лет тюрьмы

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Незадолго до этого он перенес операцию по удалению тромба в головном мозге. Известно также, что он проходил лечение от алкогольной и наркотической зависимости.

Прокуратура страны начала следственные действия в отношении врачей и медсестер вскоре после смерти футболиста. Еще в 2021 году комиссия из 20 экспертов, проверявшая обстоятельства смерти Марадоны, признала действия группы медиков „неуместными, неадекватными и безответственными“. Эксперты пришли к заключению (и на это указал суд), что у легендарного футболиста „шансы на выживание были бы выше“, если бы его лечили надлежащим образом в соответствующем медицинском заведении (Марадона умер дома — Би-би-си).

Среди тех, против кого выдвинуты обвинения, — нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке (он же его личный доктор), психиатр и медсестры. Все они отрицают свою вину в смерти футболиста.

Подсудимым грозит от восьми до 25 лет тюрьмы, если их признают виновными в непредумышленном убийстве, совершенном с осознанием того, что их действия могут привести к смерти человека.

Диего Марадона считается одним из величайших игроков в истории футбола. По итогам голосования на официальном сайте ФИФА он признан лучшим футболистом XX века.

На чемпионате мира 1986 года он был капитаном сборной Аргентины, и именно тогда, в четвертьфинале против сборной Англии, он забил рукой свой печально знаменитый гол, о котором он сам потом сказал, что это была „рука Бога“.

Во второй половине своей карьеры Марадона страдал кокаиновой зависимостью и в 1991 году был дисквалифицирован на 15 месяцев после положительного теста на этот наркотик.

Смерть Марадоны погрузила Аргентину в траур в разгар пандемии COVID-19.

Десятки тысяч выстроились в очередь, чтобы проститься с бывшим нападающим „Бока Хуниорс“ и „Наполи“, когда гроб с его телом был выставлен в президентском дворце.