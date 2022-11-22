Марадона когда-то проиграл Камеруну, но доковылял до финала. Блогер Delfi о поражении Аргентины

Вау! Наверное, уже можно говорить про то, что состоялась главная сенсация как минимум первого тура чемпионата мира, что бы там дальше мы не увидели, а то и всего группового этапа. Это не значит, что Аргентина ещё не займёт первое место в группе, а Саудовская Аравия - последнее, но даже если будет так, то эта оплеуха всё равно запомнится. И по делу - арабы мощно и собранно провели начало второй половины, а Аргентина, пропустив два удара в челюсть, так и не смогла ничего придумать. Насколько стеклянный подбородок у этой команды - узнаем уже во втором туре.