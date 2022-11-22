Марадона когда-то проиграл Камеруну, но доковылял до финала. Блогер Delfi о поражении Аргентины
Блогер RusDelfi Дмитрий Литвинов - о, кажется, главной сенсации чемпионата мира-2022 - поражении сборной Аргентины от Саудовской Аравии (1:2).
Вау! Наверное, уже можно говорить про то, что состоялась главная сенсация как минимум первого тура чемпионата мира, что бы там дальше мы не увидели, а то и всего группового этапа. Это не значит, что Аргентина ещё не займёт первое место в группе, а Саудовская Аравия - последнее, но даже если будет так, то эта оплеуха всё равно запомнится. И по делу - арабы мощно и собранно провели начало второй половины, а Аргентина, пропустив два удара в челюсть, так и не смогла ничего придумать. Насколько стеклянный подбородок у этой команды - узнаем уже во втором туре.
И матч поляков с мексиканцами становится ещё важнее - так кто-то из них мог рассчитывать на подарок с барского плеча, а теперь Аргентина будет злой и собранной. Очень мощно, не менее мощно, чем у Камеруна в первом туре на ЧМ-1990, когда Аргентину хлопнули 1:0. Тогда Марадона и компания смогли собраться и доковыляли до финала. Никуда не уйти от параллелей для Месси и тут.
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