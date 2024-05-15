Дети Марадоны требуют вернуть с аукциона „Золотой мяч“

Трофей „Золотой мяч“, которым награждали лучшего игрока чемпионата мира, десятилетиями считался пропавшим при невыясненных обстоятельствах и лишь недавно всплыл на поверхность. Он будет выставлен на аукцион в Париже 6 июня, сообщил на прошлой неделе аукционный дом Aguttes.

Марадона получил эту награду после того, как привел Аргентину к победе на чемпионате мира в Мексике в 1986 году, где футболист забил пять мячей. На этом же турнире Марадона забил гол „рука бога“, ставший впоследствии одним из самых знаменитых в футбольной истории, пишет Sportmail.

Наследники Марадоны заявляют, что нынешний владелец не имеет права продавать трофей. Адвокат Жиль Морье, представляющий интересы двух дочерей Марадоны, сообщил АР, что обратится к председателю судебного суда Нантера под Парижем с просьбой изъять „Золотой мяч“ с аукциона. Также он потребует наложить судебный арест на трофей и подать жалобу на кражу и скрытую кражу.

По одной из версий приз был утерян во время игры в покер или продан, чтобы расплатиться с долгами. По другой, что „Золотой мяч“ хранился сейфе одного из неапольских банков, который был ограблен местными гангстерами в 1989 году, когда Марадона играл за „Наполи“.

Дочери Марадоны, утверждают, что лишь недавно узнали о краже трофея. По словам адвоката, семья футболиста хочет, чтобы продажа была запрещена, поскольку считает, что „Золотой мяч“ принадлежит им. Аукционный дом утверждает, что человек, купивший трофей много лет назад, не знал о его краже. Также в Aguttes ожидают, что трофей „принесет миллионы благодаря своей уникальности“.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. ФИФА по итогам голосования на своем официальном сайте признала аргентинца лучшим футболистом XX века.

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