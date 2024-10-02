Останки Диего Марадоны поместят в мавзолей

По данным источника, сооружение будет возведено в столичном районе Пуэрто‑Мадеро ориентировочно в 2025 году. Сообщается, что суд уже одобрил перенос останков Марадоны с кладбища Белья‑Виста муниципалитета Сан-Мигель, где он был захоронен, в будущий мавзолей, который планируется разместить неподалёку от президентского дворца, пишет Чемпионат.

Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти победителя чемпионата мира 1986 года была названа остановка сердца. Восемь медицинских работников находятся под обвинением в убийстве Марадоны по неосторожности.

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