Сын Марадоны заявил, что „они убили“ его отца

Марадона в начале ноября 2020 года перенес операцию из-за субдуральной гематомы головного мозга, а через три недели скончался из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких. В июне 2022 года стало известно, что к ответственности за убийство решили привлечь восемь специалистов, осуществлявших уход за Марадоной после операции. Среди них врачи, медсестры и психолог, сообщает РБК.

Марадона-младший отметил, что семья верит в аргентинское правосудие. „Я убежден, что это не должно было закончиться так. Они убили моего отца. Не мне говорить, кто это сделал, у меня есть мысль на этот счет, но я не могу ее озвучить“, — сказал он.

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