Почему футболистам запретили играть с украшениями: кошмарный случай

Вальдеррама гремел цепями

Раньше ювелирные украшения были обычным атрибутом футболистов на матчах. Великий Диего Марадона играл с серьгами в ушах. Известно празднование Рауля, который отмечал забитые голы, целуя кольцо. Йохан Кройф, Паоло Мальдини, Дэвид Бекхэм — все они любили красивые украшения, пишет Sport24.

Особенно отмечался Карлос Вальдеррама, который и так был знаменит пышной шевелюрой. Свой образ колумбиец дополнял цепями и браслетами. Иногда их количество зашкаливало.

— Он буквально звенел! Каждый раз, когда он получал мяч, его было слышно. Это было похоже на сани Санта-Клауса. Мы слышали, как все его браслеты трясутся, — рассказывал защитник сборной Англии Грэм Ле Со, игравший против Вальдеррамы на чемпионате мира 1998 года.

Без украшений, конечно же, не обходился и Криштиану Роналду. Любитель красивой жизни выходил на поле в серьгах. Правда, он иногда заклеивал их пластырем, но в целом было понятно, что находится в ушах у Криша.

Футболист остался без пальца

Отношение к украшениям в футболе всегда было неоднозначным. Не всем они нравились: многие считали, что кольца и сережки — не дело для профессиональных спортсменов. Но запрещать их никто не спешил.

Всё изменилось в 2004 году. Футболист „Серветта“ Пауло Диого, празднуя гол с фанатами, зацепился обручальным кольцом за металлическое ограждение. В итоге игрок лишился фаланги пальца, и эти жуткие кадры облетели весь мир. После инцидента стало понятно, что правила нужно менять.

Первым турниром, где были запрещены украшения, стал чемпионат мира 2006 года. Игроки должны были выходить на поле без колец, часов, браслетов и ожерелий, а судьи получали право наказывать нарушителей. На стадионах ЧМ-2006 даже было специальное оборудование для распилки колец — оно предназначалось для тех, кто не мог снять украшения из-за больших пальцев.

Запрет действует и по сей день. Арбитр может дать любителю украшений желтую карточку и даже удалить его с поля. Не поможет и заклейка пластырями.