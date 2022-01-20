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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | На автовокзале в Выхма нашли труп 57-летнего мужчины
В Хаапсалу погиб мужчина. В его доме был пожар
ФОТО | На линии Таллинн-Вильянди столкнулись поезд и трактор
(18)
Футболисты "Нарва Транс" на пути в Таллинн попали в аварию
(8)
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Мужчина занимался самоудовлетворением в поезде Таллинн-Кехра
280
ФОТО | В Отепя произошла авария с участием трех грузовиков
(11)
43
Мошенники продолжают обманывать жителей Эстонии на тысячи евро
(25)
21
ФОТО | Грузовик перекрыл шоссе Таллинн-Нарва
(26)
41
В гараже в Ивангороде обнаружено 103 упаковки эстонского сыра
(48)
Осторожно! Мошенники предлагают "помощь" в оформлении ходатайств о компенсации счетов
(37)
46
Финская полиция конфисковала 580 тысяч доз амфетамина. Доставкой наркотиков из Нидерландов занимались граждане Эстонии
(6)
Найдена 10-летняя девочка, пропавшая в Таллинне
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ФОТО | Перевозивший бревна грузовик занесло на скользкой дороге
(3)
Странная авария: ехавший по тротуару автомобиль врезался в столб
(6)
В Пыхья-Таллинне мужчина угрожал ножом работнику ресторана
(4)
В Ласнамяэ открытым пламенем полыхал автомобиль, водитель получил ожоги
(23)
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Полиция ищет пропавшую 16-летнюю Кятлин. Ее жизнь может быть в опасности
(77)
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В Силламяэ двухлетний ребенок оказался запертым в машине
(7)
На шоссе Таллинн-Нарва BMW съехал с дороги и перевернулся
(11)
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Смерть молодого парня на Тоомпеа: трагедия в канун Нового года напоминает владельцам недвижимости о важной вещи
В торговом центре в Таллинне антимасочник напал на охранника
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Цены на электричество не улучшают память: люди уходят из дома, не выключив плиту
(5)
ЖУТКАЯ ИСТОРИЯ | ”Сколько еще нужно трупов, чтобы департамент городского имущества начал хоть что-то делать?”
(86)
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ФОТО | Автомобиль врезался в дорожный знак, столб, рекламный щит и дерево, после чего приземлился на крышу
(18)
Полиция нашла разыскиваемого ранее 27-летнего Ивана
(18)
99
Полиция просит помощи свидетелей ДТП в волости Харку
(5)
ФОТО | В Ярвамаа из-за скользкой дороги и сильного ветра грузовик съехал в кювет
(3)
43
В Ласнамяэ мужчина напугал посетителей магазина ножом
(8)
У магазина "Котка" в Ласнамяэ загорелась куча тряпья. Посетителей ТЦ эвакуировали
(17)
25
Шторм в Эстонии: как обезопасить себя во время непогоды
(4)
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ФОТО | В страшной аварии с участием трех грузовиков и одной легковушки погиб человек
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Уголовное дело Вячеслава Леэдо направлено в суд
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ВИДЕО | Мощный снегопад нарушил движение на шоссе Таллинн-Нарва
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"Он избивал меня, пока я не начала истекать кровью". Женщина сбежала в Испанию, чтобы скрыться от насилия, но это было только началом кошмара
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ВИДЕО | Эстонский спасатель в одиночку руками развернул пожарный грузовик
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Автомобиль сбил мужчину, который шел по дороге без светоотражателя
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В 2021 году в огне и воде погибли 99 человек
Чудеса таллиннского бизнеса в сфере криптовалют. Богатый офис в Каламая, компании в офшорах и яхты в Средиземном море
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За прошедшие сутки полиция задержала 10 водителей в нетрезвом состоянии
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ФОТО | Йыхвискую школу технологий окутал дым. Что случилось?
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ВИДЕО | Сверхопасная ситуация! Сильный ветер едва не сдул прицеп эстонского грузовика с дамбы
(22)
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