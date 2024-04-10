DELFI В УКРАИНЕ | Украинский футболист, выступавший за „Левадию“: Васильеву стоило бы сказать всем эстонцам, на чьей он стороне

Константин Васильев в подкасте Õhtuleht сказал, что „если Украина выиграет войну, возможно наступит мир. Возможно он наступит, если выиграет Россия“. Баенко говорит, что с большим уважением относится к заслугам Константина Васильева и его карьере, но при этом отмечает, что в этой жизни в определенный момент нужно делать выбор - на чьей ты стороне.

„После высказывания Константина, для меня, как украинца, который никуда отсюда не собирается уезжать, его позиция абсолютно непонятна. Для нас - украинцев, и для вас - эстонцев, и всех людей с европейскими демократическими взглядами, все стало понятно после 24 февраля 2022 года. После полномасштабного вторжения России в Украину все краски стерты. Есть или черное, или белое. Я не могу понять, почему Константин не может сказать, что белое - это белое, черное - это черное, а вместо этого говорит, что это серое. Нет серого. Россия напала на Украину. Это агрессия, это война. Это убийства. Убийства пленных - это нарушение всех конвенций. Про это нужно говорить, как есть. Мы все это переживаем на свое шкуре, понимаете?“ - говорит Баенко, отмечая, что тоже, как и многомиллионная Украина вынужден жить каждый день под угрозой ракет.