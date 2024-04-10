10.04.2024, 09:00
DELFI В УКРАИНЕ | Украинский футболист, выступавший за „Левадию“: Васильеву стоило бы сказать всем эстонцам, на чьей он стороне
ФОТО: | Delfi Meedia
Генеральный директор криворожского „Кривбасса“ Владимир Баенко, который играл за „Левадию“, раскритиковал „неоднозначную“ позицию капитана национальной сборной Эстонии Константина Васильева по поводу войны в Украине.
Константин Васильев в подкасте Õhtuleht сказал, что „если Украина выиграет войну, возможно наступит мир. Возможно он наступит, если выиграет Россия“. Баенко говорит, что с большим уважением относится к заслугам Константина Васильева и его карьере, но при этом отмечает, что в этой жизни в определенный момент нужно делать выбор - на чьей ты стороне.