DELFI В УКРАИНЕ | Могут ли Украина и Россия вместе противостоять терроризму и как далеко зайдет РФ в провокациях в Балтийском море. Мы спросили эксперта

Про московский „Крокус Сити“. Как вы думаете, что это - провокация или действительно террористическая атака, о чем предупреждали американцы?

Я думаю, что второй вариант. Это была атака, я объясняю почему. Во-первых, очевидно, что российские спецслужбы были не готовы к противодействию.

Во-вторых, запоздалая реакция Путина, он очень долго думал. В-третьих, он напрямую Украину не обвинил, только косвенно, что машина двигалась, как будто там окно открыто в Брянской области и так далее. Ну и еще один аргумент - опять-таки предупреждение Соединенных Штатов.

И важно учитывать, что Россия активно действует на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Россия наживает себе врагов. Кроме того, Россия поддерживает связи с Ираном и талибами, что вызывает недовольство в исламском мире. ИГИЛ, организация, активная в Афганистане и Иране, уже взяла на себя ответственность за теракты.

Есть несколько причин, почему это происходит.