Интересный поворот: договор аренды с ЭПЦ МП расторгла еще старейшина-центристка, но потом неожиданно передумала(1)
Вчера новая правящая в Таллинне коалиция сообщила, что расторгла договор аренды недвижимости с НКО „Эстонская православная церковь Московского патриархата“ (ЭПЦ МП, MPEÕK). Однако из скрытых от общественности документов выясняется, что входящая в ряды Центристской партии Моника Хауканымм еще ранее отказалась от подписанного с ЭПЦ МП договора, но перед уходом со своей должности передумала. Об этом пишет Delfi.
В конце марта Моника Хауканымм, занимавшая тогда пост старейшины района Кесклинн, направила в ЭПЦ МП письмо, в котором просила церковь освободить коммерческую площадь по адресу Пикк, 64 к концу июня. В обоснование было написано лишь то, что районная управа Кесклинна более не хочет более продлять договор и расторгает его в установленном порядке.