Интересный поворот: договор аренды с ЭПЦ МП расторгла еще старейшина-центристка, но потом неожиданно передумала

Вчера новая правящая в Таллинне коалиция сообщила, что расторгла договор аренды недвижимости с НКО „Эстонская православная церковь Московского патриархата“ (ЭПЦ МП, MPEÕK). Однако из скрытых от общественности документов выясняется, что входящая в ряды Центристской партии Моника Хауканымм еще ранее отказалась от подписанного с ЭПЦ МП договора, но перед уходом со своей должности передумала. Об этом пишет Delfi.