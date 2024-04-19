Ракетоносец Ту-22М3 разбился на Ставрополье. Киев утверждает, что его сбили, Москва говорит о технической неисправности

В ГУР Украины утверждают, что бомбардировщик сбили „теми же средствами, которыми ранее был поражен“ российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Краснодарским краем. По версии украинской разведки, Ту-22М3 был сбит на расстоянии около 300 километров от Украины (вероятно, имеется в виду линия боестолкновения), сумел долететь до Ставропольского края и там рухнул.

От хутора Богомолов в Ставропольском крае, в районе которого упал российский Ту-22М3, почти 400 км до ближайшей точки на линии фронта в Украине.

В ночь на пятницу российские самолёты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. По данным офиса генпрокурора Украины, в результате обстрела погибли восемь человек, среди них двое детей. Есть также много раненых, информация по ним уточняется.

В ГУР также отметили, что это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения России в Украину.

В ГУР Украины говорят, что самолет „удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50“.

Украинская сторона заявляет, что Ту-22М3 был сбит в результате совместной работы Главного управления разведки (ГУР) и Воздушных сил Украины.

На борту самолета находились четверо летчиков. По информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, двое катапультировались, они выжили и направлены в госпиталь, один погиб, поиски четвёртого продолжаются.

По данным Минобороны России, инцидент произошел при возвращении на аэродром „после выполнения боевой задачи“. Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, подчеркнули российские военные.

Теоретически такое возможно. На вооружении ВСУ есть система ПВО, технически способная стрелять на расстояние 300 км — С-200Д „Дубна“ советской разработки.

Ракеты Х-22, которые российские Ту-22М3 выпускают по Украине, имеют предельную дальность 600 км и невысокую точность, поэтому можно допустить, что пилот бомбардировщика старался максимально близко подлететь к цели.

Но этим аргументы в пользу версии ГУР Украины исчерпываются. Аргументов против — больше.

Время развёртывания системы С-200 — 19 часов, причём делать это нужно было вблизи передовой. Возможно ли почти сутки незаметно для противника разворачивать столь ценный ЗРК в зоне ожесточённых боёв — большой вопрос.

А-50, о котором говорит ГУР Украины, упал в Краснодарском крае в 230 км от линии фронта. В том случае ещё можно предполагать, что он был сбит ракетой С-200 на предельной дальности (что само по себе очень сложно и возможно только при самых благоприятных условиях для атаки). Но 400 км в случае с Ту-22М3 — это слишком далеко.

Боевая часть ракеты С-200 — осколочно-фугасная и очень мощная. Поражение самолёта многочисленными осколками этой ракеты обычно приводит к полному отказу систем управления, после чего выполнить разворот и пролететь ещё 100-200 км — практически нереально.

На видеокадрах с места события видно, что Ту-22М3 падает в плоском штопоре, у него горит правый двигатель. Пожар двигателя — нередкое явление при технической неисправности. Он может также быть вызван попаданием ракеты из переносного зенитного комплекса или столкновением с птицей, но это маловероятно, так как эти самолёты летают на большой высоте.

Помимо этих предположений остаётся также версия „дружественного огня“, а также возможность применения Украиной новых средств ПВО, которые ранее не афишировались. Примечательно, что в пятницу ВСУ впервые за время войны сообщили о двух сбитых сверхзвуковых ракетах Х-22, выпущенных из Ту-22М3.