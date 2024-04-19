ВИДЕО | В РФ под Ставрополем упал бомбардировщик

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Ставропольском крае, сообщает Минобороны России в пятницу, 19 апреля. По данным министерства, причиной крушения стала „техническая неисправность“, летчикам удалось катапультироваться.

Между тем Воздушные силы ВСУ утверждают, что российский бомбардировщик был уничтожен ими. „Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам“, - написал в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Ту же информацию передает онлайн-издание „РБК-Украина“ со ссылкой на источник в ВСУ. „Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине во время полета. Он наносил удары по Украине“, - цитируют журналисты своего собеседника.

Источник добавил, что после крушения бомбардировщика Ту-22МЗ другой самолет, летевший за ним, развернулся.

Губернатор Ставрополья: Жертв нет

Российское Минобороны пишет, что самолет упал после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Три члена экипажа были эвакуированы группой поиска и спасания. По сообщениям СМИ, один из них погиб. Двое доставлены в госпиталь. В настоящее время идет поиск одного летчика.

„Боекомплекта на борту не было. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность“, - указывают в Минобороны РФ.

Между тем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил в Telegram, что крушение бомбардировщика произошло в поле Красногвардейского округа.

Он опубликовал также фотографии с места происшествия, на которых виден обуглившийся корпус самолета, лежащий посреди рапсового поля. По словам Владимирова, жертв и разрушений нет.

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