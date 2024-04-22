Правда ли, что польский генерал погиб в Донбассе в результате удара „Искандером“?
В конце марта 2024 года российские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что высокопоставленный военный из Польши был убит в результате ракетного удара армии РФ. Мы проверили обоснованность таких публикаций.
26 марта по Telegram стало распространяться утверждение, что польский генерал Адам Марчак погиб в расположенном недалеко от Бахмута городе Часов Яр, по которому якобы нанесли ракетный удар российские военные. По данным TGStat, в тот день посты на эту тему собрали около 2 млн просмотров, ещё как минимум столько же — днём позже. Среди крупнейших каналов, рассказавших о гибели Марчака в результате атаки по Часову Яру, — „Мир Михаила Онуфриенко“ (353 000 просмотров на момент написания этого разбора), Colonelcassad (349 000), Voblya (294 000), „Дядя Слава“ (232 000), „Белорусский силовик 🇧🇾“ (141 000), „Пул N3“ (110 000), „Мисливец Егор“ (101 000) и „Такер Карлсон для России“ (100 000). Некоторые блогеры, например „Неофициальный Безсонов“ (384 000 просмотров), в своих публикациях лишь делали недвусмысленные намёки: „Все эти сообщения появились после новости об ударе российского ОТРК „Искандер“ по бункеру в районе Часов Яра, где для планирования военных операций находились офицеры НАТО, в том числе старшие офицеры США и Польши“ (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранена). Аналогичный пост опубликован в канале „Повёрнутые на Z войне 🇷🇺“ (288 000 просмотров). Другие, например Дмитрий Василец (244 000 просмотров), настаивали на достоверности сведений о гибели Марчака в результате российской атаки: „Официально, естественно, поляки будут в СМИ писать басни, что помер НАТОвский генерал от естественных причин, типа упал пьяным с лошади, или оторвался тромб в бане, но по факту хоронить его будут в закрытом гробу, ведь после прилёта Искандера по другому никак“. 28 марта военкор Александр Коц прокомментировал итоги тематического опроса, который провёл в своём канале: „31 процент участников вчерашнего опроса считают, что причиной внезапной смерти польского генерала стал шальной „Искандер“. 30 процентов — что его зарезали в пьяной драке. В любом случае, нам от этого будет полегче. Меньше вражеских генералов — менее управляемыми станут ВСУ“.
Некоторые прокремлёвские СМИ, рассказавшие об этой истории, привели более осторожные формулировки. Например, „Российская газета“ 27 марта опубликовала заметку, в которой сообщила, что Марчак „мог погибнуть в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) „Искандер“ по заглублённому командному пункту ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр“. В тот же день на сайте News.ru вышла публикация под заголовком „Польский генерал уничтожен на Украине? Что известно, где погиб Адам Марчак“. Более категоричным оказался телеканал „Царьград“, на сайте которого появилась новость с заголовком „“Адам Марчак мёртв“: Пан генерал скончался „по естественным причинам“. После удара „Искандера““.
Авторы большинства упомянутых выше публикаций не уточняют, откуда им стало известно о гибели Марчака в результате удара «Искандером» по городу Часов Яр в Донецкой области. Telegram-канал «Дядя Слава» и некоторые другие ссылаются на некие оперативные источники, а блогер Борис Рожин (он же Colonelcassad) — на данные анонимного проекта DDGeopolitics. СМИ взяли за основу своих публикаций пост в Telegram-канале «Украина.ру» (186 000 просмотров), который, в свою очередь, ссылается на анонимный канал Ipr 1 (284 000). Его авторы пишут, что «в подземном шестиэтажном штабе задохлен бригадный генерал Польши Адам Марчак и ещё несколько высокопоставленных офицеров НАТО», и прилагают координаты в пределах Часова Яра.
Источник информации Ipr 1 в своём посте не называет, но 18 минутами ранее он репостнул публикацию анонимного канала «НгП раZVедка» (280 000 просмотров). «По нашей информации, ударом ОТРК Искандер в районе н.п. Часов Яр был поражён заглублённый командный пункт противника, в числе прочего в КП присутствовали офицеры стран НАТО, в частности США и Польши. Раненных, которых противнику удалось вытащить, переправили в Польшу. Внимательно следите за новостями в западных СМИ, скоро какой-нибудь очередной генерал погибнет в горах, вывалится из вертолёта в Оклахомщине, или подавится круасаном за завтраком», — говорилось в том посте, опубликованном 26 марта в 19:33 по московскому времени.
Оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщило о смерти Марчака в тот же день ещё в 14:04 по московскому времени. «С глубоким прискорбием сообщаем, что бригадный генерал Адам Марчак, начальник штаба оперативного командования ЕС "Алтея" в Монсе, скончался во вторник 26 марта 2024 года. Неожиданная смерть генерала наступила по естественным причинам, когда он находился не на службе. <…> Мы выражаем искреннее сочувствие и скорбь всем родственникам господина генерала», — говорится в некрологе. Пересказавшие его российские информагентства и крупные СМИ (например, РИА «Новости», ТАСС, РБК, «Коммерсантъ», «Газета.ru») ни в этих публикациях, ни позднее не упоминали, что высокопоставленный польский военный мог погибнуть в результате российского удара по Часову Яру.
Как пишут польские СМИ, 52-летний Марчак занимал пост заместителя командира оперативного командования ЕС «Алтея» с сентября 2023 года. Эта миссия, созданная в 2004-м, призвана обеспечить выполнение Дейтонских соглашений и общую безопасность в Боснии и Герцеговине в сотрудничестве с властями страны. Штаб-квартира «Алтеи» находится при этом в бельгийском Монсе. Именно там, согласно официальным заявлениям, скончался Марчак.
Когда сообщения о том, что на самом деле генерал погиб на востоке Украины, стали распространяться за пределами русскоязычного сегмента интернета, ими заинтересовались польские фактчекеры. В комментарии для проекта FakeHunter, входящего в информагентство PAP, замглавы пресс-службы оперативного командования Вооружённых сил Польши Ева Злотницка подтвердила, что Марчак умер от естественных причин в Бельгии. Фактчекерам из Konkret24 в том же ведомстве прямо заявили: «Вся появившаяся в СМИ информация о том, что бригадный генерал Адам Марчак погиб в Украине, не соответствует действительности».
Подтвердить это можно благодаря постам оперативного командования Вооружённых сил Польши в соцсетях. 5 апреля ведомство опубликовало в Facebook фотографии, сделанные во время церемонии погрузки гроба с телом Марчака в самолёт, который должен был доставить его из Бельгии на родину. Спустя четыре часа на той же странице появились снимки, как гроб встречали в Кракове.
На фотографиях из обеих публикаций виден самолёт польских ВВС с номером 018. Из данных проекта Freedar следует, что уникальный идентификационный номер борта — 48D847. „Проверено“ отследило самолёт по этому номеру через сервис Adsb.fi — ранним утром 5 апреля он действительно вылетел из Польши, приземлился в Брюсселе, простоял там несколько часов, а затем направился в сторону Варшавы. Марчака похоронили с воинскими почестями спустя шесть дней в польской столице.
Получается, что, если верить упомянутым в начале разбора Telegram-каналам, 26 марта польский генерал погиб в результате удара ракетой «Искандер» по Часову Яру, а спустя полторы недели, когда посмертная судьба Марчака, судя по данным TGStat, абсолютно перестала интересовать пользователей платформы, польские военные отправили самолёт в Бельгию, чтобы доставить гроб с якобы телом высокопоставленного военного на родину, и при этом провели церемонии на взлётно-посадочных полосах в Брюсселе и Варшаве. В подобных обстоятельствах версия о том, что специальный рейс был организован для прикрытия реальных обстоятельств смерти Марчака, представляется как минимум маловероятной.
Наконец, Минобороны РФ не сообщало об ударах «Искандерами» по Часову Яру 26 марта. Единственная информация, которая хоть как-то может подходить под описываемые обстоятельства, — опубликованная в тот день около полудня ежедневная сводка. В ней говорится, что «в течение суток Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наёмников». Однако никакой конкретики в этом заявлении нет и проверить достоверность утверждения не представляется возможным. Более того, почти идентичные пространные формулировки можно встретить в многочисленных постах российского ведомства (например, от 21, 22, 23 и 30 марта), однако после них Telegram-каналы не писали о гибели в Украине высокопоставленных военных из стран НАТО. Украинские СМИ также не сообщали об ударах по Часову Яру 26 марта.
Таким образом, сообщения прокремлёвских Telegram-каналов и некоторых российских СМИ о гибели польского генерала недалеко от Бахмута не имеют под собой никаких оснований. Все они базируются либо на неназванных, либо на анонимных источниках. Информация о смерти Марчака появилась на верифицированных страницах ВС Польши в соцсетях несколькими часами ранее. Сделанное в этих постах утверждение о смерти генерала в Бельгии подтверждается независимыми источниками. При этом Минобороны РФ не сообщало об ударе ракетами «Искандер» по Часову Яру 26 марта, хотя регулярно упоминает об атаках по «иностранным наёмникам» на территории Украины.
Скорее всего, создатели этой истории зацепились за слова из некролога Марчака о том, что генерал умер, «когда находился не на службе». Это уточнение, вероятно, означает, что военный скончался в нерабочие часы (поздним вечером или ранним утром), однако Telegram-каналы увидели в этой фразе что-то вроде «не на месте службы» или «в отпуске». Впоследствии эта трактовка обросла полностью выдуманными деталями про Часов Яр и «Искандер» и разошлась по соцсетям.
Итог: Фейк