Правда ли, что польский генерал погиб в Донбассе в результате удара „Искандером“?

Некоторые прокремлёвские СМИ, рассказавшие об этой истории, привели более осторожные формулировки. Например, „Российская газета“ 27 марта опубликовала заметку, в которой сообщила, что Марчак „мог погибнуть в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) „Искандер“ по заглублённому командному пункту ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр“. В тот же день на сайте News.ru вышла публ икация под заголовком „Польский генерал уничтожен на Украине? Что известно, где погиб Адам Марчак“. Более категоричным оказался телеканал „Царьград“, на сайте которого появилась новость с заголовком „“Адам Марчак мёртв“: Пан генерал скончался „по естественным причинам“. После удара „Искандера““.

Оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщило о смерти Марчака в тот же день ещё в 14:04 по московскому времени. «С глубоким прискорбием сообщаем, что бригадный генерал Адам Марчак, начальник штаба оперативного командования ЕС "Алтея" в Монсе, скончался во вторник 26 марта 2024 года. Неожиданная смерть генерала наступила по естественным причинам, когда он находился не на службе. <…> Мы выражаем искреннее сочувствие и скорбь всем родственникам господина генерала», — говорится в некрологе. Пересказавшие его российские информагентства и крупные СМИ (например, РИА «Новости» , ТАСС , РБК , « Коммерсантъ », « Газета.ru ») ни в этих публикациях, ни позднее не упоминали, что высокопоставленный польский военный мог погибнуть в результате российского удара по Часову Яру.

Источник информации Ipr 1 в своём посте не называет, но 18 минутами ранее он репостнул публикацию анонимного канала «НгП раZVедка» (280 000 просмотров). «По нашей информации, ударом ОТРК Искандер в районе н.п. Часов Яр был поражён заглублённый командный пункт противника, в числе прочего в КП присутствовали офицеры стран НАТО, в частности США и Польши. Раненных, которых противнику удалось вытащить, переправили в Польшу. Внимательно следите за новостями в западных СМИ, скоро какой-нибудь очередной генерал погибнет в горах, вывалится из вертолёта в Оклахомщине, или подавится круасаном за завтраком», — говорилось в том посте, опубликованном 26 марта в 19:33 по московскому времени.

Авторы большинства упомянутых выше публикаций не уточняют, откуда им стало известно о гибели Марчака в результате удара «Искандером» по городу Часов Яр в Донецкой области. Telegram-канал «Дядя Слава» и некоторые другие ссылаются на некие оперативные источники, а блогер Борис Рожин (он же Colonelcassad) — на данные анонимного проекта DDGeopolitics. СМИ взяли за основу своих публикаций пост в Telegram-канале « Украина.ру » (186 000 просмотров), который, в свою очередь, ссылается на анонимный канал Ipr 1 (284 000). Его авторы пишут, что «в подземном шестиэтажном штабе задохлен бригадный генерал Польши Адам Марчак и ещё несколько высокопоставленных офицеров НАТО», и прилагают координаты в пределах Часова Яра.

Как пишут польские СМИ, 52-летний Марчак занимал пост заместителя командира оперативного командования ЕС «Алтея» с сентября 2023 года. Эта миссия, созданная в 2004-м, призвана обеспечить выполнение Дейтонских соглашений и общую безопасность в Боснии и Герцеговине в сотрудничестве с властями страны. Штаб-квартира «Алтеи» находится при этом в бельгийском Монсе. Именно там, согласно официальным заявлениям, скончался Марчак.

Когда сообщения о том, что на самом деле генерал погиб на востоке Украины, стали распространяться за пределами русскоязычного сегмента интернета, ими заинтересовались польские фактчекеры. В комментарии для проекта FakeHunter, входящего в информагентство PAP, замглавы пресс-службы оперативного командования Вооружённых сил Польши Ева Злотницка подтвердила, что Марчак умер от естественных причин в Бельгии. Фактчекерам из Konkret24 в том же ведомстве прямо заявили: «Вся появившаяся в СМИ информация о том, что бригадный генерал Адам Марчак погиб в Украине, не соответствует действительности».

Подтвердить это можно благодаря постам оперативного командования Вооружённых сил Польши в соцсетях. 5 апреля ведомство опубликовало в Facebook фотографии, сделанные во время церемонии погрузки гроба с телом Марчака в самолёт, который должен был доставить его из Бельгии на родину. Спустя четыре часа на той же странице появились снимки, как гроб встречали в Кракове.

На фотографиях из обеих публикаций виден самолёт польских ВВС с номером 018. Из данных проекта Freedar следует, что уникальный идентификационный номер борта — 48D847. „Проверено“ отследило самолёт по этому номеру через сервис Adsb.fi — ранним утром 5 апреля он действительно вылетел из Польши, приземлился в Брюсселе, простоял там несколько часов, а затем направился в сторону Варшавы. Марчака похоронили с воинскими почестями спустя шесть дней в польской столице.