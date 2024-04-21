Золотые плоды: почему дорожает оливковое масло?

В Испании, по данным Кадри Ранд, в 2023–2024 году прогнозируется производство 840 тыс. тонн оливкового масла, что на 26% больше, чем в прошлом году, но на 44% меньше, чем в 2021–2022 году.

„Если посмотреть на данные Европейской комиссии, то в прошлом году производство оливкового масла в Греции упало почти на 50%, что определенно влияет на ситуацию на рынке“, – поясняет Йоозеп Лукк, руководитель отдела экономического и экологического анализа Министерства регионального развития и сельского хозяйства.

По данным Департамента статистики, в 2023 году в Эстонию оливковое масло импортировали из Испании (55%), Латвии (22,4%) и Италии (10%). Доля Греции составляла всего 2%.

„Если в предыдущие годы мировое производство оливкового масла достигало более 3 млн тонн, то в последние два года оно остается на уровне 2,5 миллиона, – комментирует ситуацию Кадри Ранд, советник по биоэкономике Министерства регионального развития и сельского хозяйства. – На долю ЕС приходится около 67% от общего объема мирового производства оливкового масла (в последние два года доля оставалась на уровне 54–60%)“.

Такое положение дел повлияло и на глобальные показатели.

„Испания является крупнейшим в мире производителем оливкового масла, но после того, как экстремальные погодные условия на протяжении двух лет резко ограничивали урожаи, запасы в Европе почти иссякли“, – констатирует Виктор Сбродов.

Основной спад производства пришелся на страны ЕС. По словам члена правления EBM GRUPP AS (компании по производству и разливу растительных масел) Виктора Сбродова, всему виной – климатическое явление Эль-Ниньо, которое стало причиной жары и засухи во многих частях мира.

Причина – в неурожае оливок. На урожайность культур повлияла плохая погода, что, в свою очередь, привело к дефициту сырья и повышению цен.

Как сообщает Евростат, цены на оливковое масло начали расти во второй половине 2023 года. Так, в августе 2023 года цена выросли в годовом сравнении на 37%, в сентябре рост достиг уже 44%, в октябре – 50%, а в ноябре – 51%. В декабре оливковое масло было на 47 процентов дороже, чем годом ранее.

Даже в обычное время оливковое масло стоило дороже других, что связано с его вкусовыми качествами и ценностью. В последнее время его цена стала еще выше.

По словам Кадри Ранд, оливковое масло относится к числу тех продуктов, в отношении которых велик риск мошенничества, поэтому в ЕС к нему применяются определенные стандарты: „Они устанавливают требования к упаковке, маркировке, смешиванию, хранению, указанию происхождения и категории оливкового масла. Государства-члены ЕС должны проводить как минимум одну проверку в год для каждой тысячи тонн оливкового масла, реализуемого на их территории. Проверка проводится путем изучения физико-химических характеристик продукта, а в случае высококачественных оливковых масел – его органолептических характеристик“.

Глава испанской компании-поставщика Ele-fuente Юрий Шамоев подчеркивает: „В Испании масло подорожало более чем в 2 раза, но за него можно платить и такие деньги. Испания – единственная страна, в которой запрещено смешивать оливковое с другими маслами. Купив оригинальное испанское оливковое масло, вы можете быть уверены, что оно чистое“.

„В конце прошлого года оливковое масло стало самым похищаемым продуктом в супермаркетах по всей Испании и Греции, а организованные преступные группировки нацелились на „жидкое золото“ для перепродажи на черном рынке“, – рассказывает Виктор Сбродов.

„Рост цен на оливковое масло ведет к снижению его потребления во всем мире, – комментирует Виктор Сбродов. – Даже в Греции и Испании продажи оливкового масла упали на треть за последний год. При этом почти половина потребителей, традиционно использующих оливковое масло, заявляют, что в настоящее время заменяют его более дешевым рапсовым“.

А также, по его словам, за последние три года снизилось и потребление оливкового масла в ЕС.

Внешний импорт тоже уменьшился – на 10%. „Тунис, Турция и Сирия были крупнейшими странами, не входящими в ЕС, импортировавшими оливковое масло в страны Евросоюза в прошлом году“, – отмечает Йоозеп Лукк.

„За последние два года цены на оливковое масло достигли рекордно высокого уровня в различных категориях и странах-членах ЕС, – говорит Ранд. – В марте 2024 года цены на оливковое масло первого холодного отжима колебались от 8,66 евро за килограмм в Греции (+84% в годовом исчислении) до 9,55 евро за килограмм в Италии (+58%). В рознице цены выросли из-за инфляции и неопределенности поставок“.

Как отмечает Виктор Сбродов, цены в первую очередь определяют урожаи в Испании. И цены там выросли почти втрое за последние четыре года: „Покупатели, которые раньше платили менее 5 евро за литр высококачественного масла холодного отжима, теперь сталкиваются с ценой до 14 евро“.

По его словам, Эстония находится на четвертом месте по росту цен на оливковое масло после Португалии, Греции и Испании – плюс 53% по сравнению с январем 2023 года.

Компенсировать нехватку оливкового масла поставками из других стран, чтобы снизить цены на рынке, не получится.

„Испания производит в среднем более 2 млн тонн, Италия – около 400 000 тонн, Греция – около 300 000, Португалия, Турция и Тунис – по 100 000“, – приводит факты Виктор Сбродов. – Надо учитывать и внутреннее потребление оливкового масла в этих странах“.

По его данным, например, в Испании потребляют 300 000 тонн оливкового масла, а в Португалии – 75 000.

„К тому же надо учитывать потребление оливкового масла в таких странах, как США (375 000 тонн), Франция (105 000 тонн) и другие“, – считает он.

Как снизить стоимость?

В целом эксперты скептически относятся к предположению, что оливковое масло может подешеветь – скорее, наоборот, станет дороже.

„Если цена вырастет, то ненамного – на 1–1,5 евро, но надеемся, что она все же останется на прежнем уровне, – говорит Юрий Шамоев. – А если для хозяев угодий удобрения и топливо будут дешевле, так и цены на масло упадут“.

Какой будет цена, покажет урожай этого года.