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Женщина из Эстонии смогла сбросить больше 50 килограммов
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Когда нужно рассказать работодателю о беременности и как быть с сокращением?
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Пенсионерка возмущена: на упаковках так мелко пишут состав, как будто специально!
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Спорту все возрасты покорны: пенсионеры поделились, как спорт по жизни помогает им
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В каких случаях можно вернуть квартиру продавцу после покупки
Почему пластиковые окна пропускают холодный воздух и как вернуть в дом тепло и уют
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Мертвые души и прописка: в новой квартире одинокая пенсионерка осталась без пособия
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С какими проблемами чаще всего обращаются в ЭМО в праздничные дни и как правильно вести себя, если неприятность все-таки произошла
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В новый год — в новый дом. Что нужно знать, если вы решили взять животное из приюта
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Предбанники в многоэтажках: можно ли ставить двери и хранить свои вещи в общем коридоре?
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Инструкция: оформить развод в Эстонии можно тремя способами, какой выбрать?
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В Эстонии можно купить номерок в бюро полиции, к врачу-специалисту или на экзамен по вождению?
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ОТ А ДО Я | Меняется система начисления дополнительного отпуска за детей. Отвечаем на все вопросы
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Действительно ли уборщицы зарабатывают по 3000 евро в месяц?
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Можно ли, находясь на больничном, уехать за границу? Отвечают эксперты
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Заплатить любой ценой? Что делать, если в силу обстоятельств человек временно не может платить по долгам
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Заработать на подарки: куда временно можно устроиться в предпраздничный период
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Чтобы жареный петух не клюнул: о чем следует обязательно помнить пользователям бытовых газовых колонок?
Как выбрать качественную искусственную елку, с которой можно будет встречать не один год
Жители старых и новых домов обнаружили рост потребления общего электричества: в чем же причина?
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Государство очень помогает: как живет самая многодетная семья волости Хяэдеместе?
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Юрист или адвокат? Как выбрать правозащитника и куда жаловаться в случае проблем с ним
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На чем дешевле ездить? Газ, электричество, дизель, бензин – выбираем самое выгодное топливо
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Цены на отопление выросли. Холодная зима влетит жителям Эстонии в копеечку
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Почему невозможно дозвониться? Сколько стоит пациент? Почему отказывают в анализах и направлениях? Взгляд изнутри: чем заняты семейные врачи
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Как можно основать свое дело, если во время пандемии вы потеряли работу
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Советы адвоката: как лишить должника по алиментам водительских прав и в каких случаях так делать нельзя?
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Пара заболела коронавирусом: жена быстро выздоровела, а муж две недели находится в больнице, потому что не может сам дышать
Платить или не платить? ТОП вопросов про требования от инкассо и советы юриста
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Читатель: почему я должен платить за неплательщиков? Отвечает юрист
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Советы эстонского эксперта: как водителю сократить расход подорожавшего топлива?
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Третий — не лишний. Ответы на главные вопросы о бустерной дозе вакцины от коронавируса
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Экономист из Болгарии хочет восстановить Старый город в Нарве и привлечь в регион туристов и деньги
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Многие инвалиды по достижении пенсионного возраста в глазах государства вдруг становятся полностью здоровыми
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Полмиллиарда евро пенсионных накоплений еще томятся на счетах жителей Эстонии. С каждым днем деньги ”дешевеют”
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Действительно ли открывающиеся в Эстонии магазины Lidl смогут предложить покупателям более низкие цены, а работникам более высокую зарплату?
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Запланированное строительство мусорного домика прямо за оградой дачного участка возмутило дачника
Не так велик рост, как его малюют. Повышение минималки на 70 евро: налоги, инфляция и рост цен "съедят" почти все
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Грустная, но поучительная история: жительница Эстонии попалась на удочку мошенников, лишилась 50 000 евро и может остаться без квартиры
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Где есть шанс быстрее попасть к частным врачам-специалистам за счет Больничной кассы
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