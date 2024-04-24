ВИДЕО | Замминистра обороны России Тимура Иванова отправили в СИЗО по делу о взятке. Чем он известен

Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

По данным Следственного комитета России, дело в отношении Иванова возбуждено по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — речь в ней идет о взятке в особо крупном размере, то есть от 1 млн рублей.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Вместе с Ивановым на два месяца арестован еще один фигурант по делу о получении взятки Сергей Бородин, знакомый замминистра. Его также отправили под стражу до 23 июня.

По данным РБК, силовики проводят десятки обысков, связанных с делом Иванова, в том числе в Краснодарском и Ставропольском краях.

По словам собеседника РБК, Тимура Иванова был задержан во вторник в 17 часов в своем служебном кабинете. В этот же день в Министерстве обороны проходила коллегия, на которой присутствовали и Шойгу, и Иванов.

Как сообщил в минувший вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили о задержании Иванова. „Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу“, — сказал Песков журналистам.

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Тимур Иванов занимает пост заместителя министра обороны с 2016 года и считается соратником Шойгу.

По словам источника «Вёрстки», близкого к силовым структурам, именно Шойгу привел Иванова в структуры министерства в 2013 году. До этого они вместе работали в правительстве Подмосковья.

Иванов отвечает за закупки военной продукции и курирует строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны — в том числе на оккупированных территориях Украины.