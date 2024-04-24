ВИДЕО | Замминистра обороны России Тимура Иванова отправили в СИЗО по делу о взятке. Чем он известен(11)
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца замминистра обороны Тимура Иванова, которого накануне вечером, 23 апреля, задержали по подозрению в получении взятки. Иванов много лет работал заместителем Сергея Шойгу и был героем антикоррупционных расследований соратников Алексея Навального, пишет BBC.
Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
По данным Следственного комитета России, дело в отношении Иванова возбуждено по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — речь в ней идет о взятке в особо крупном размере, то есть от 1 млн рублей.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Ивановым на два месяца арестован еще один фигурант по делу о получении взятки Сергей Бородин, знакомый замминистра. Его также отправили под стражу до 23 июня.
По данным РБК, силовики проводят десятки обысков, связанных с делом Иванова, в том числе в Краснодарском и Ставропольском краях.
По словам собеседника РБК, Тимура Иванова был задержан во вторник в 17 часов в своем служебном кабинете. В этот же день в Министерстве обороны проходила коллегия, на которой присутствовали и Шойгу, и Иванов.
Как сообщил в минувший вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили о задержании Иванова. „Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу“, — сказал Песков журналистам.
Недвижимость и жены
Тимур Иванов занимает пост заместителя министра обороны с 2016 года и считается соратником Шойгу.
По словам источника «Вёрстки», близкого к силовым структурам, именно Шойгу привел Иванова в структуры министерства в 2013 году. До этого они вместе работали в правительстве Подмосковья.
Иванов отвечает за закупки военной продукции и курирует строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны — в том числе на оккупированных территориях Украины.
«Вопросы к Иванову накопились давно», — указывает источник «Вёрстки». Замминистра заведовал крупнейшими стройками — восстановлением Мариуполя, строительством главного храма Вооружённых сил России, космодрома «Восточный», медцентров Минобороны для лечения пациентов с Covid-19.
В ноябре 2022 года соратники Алексея Навального опубликовали расследование, в котором рассказали об имуществе и финансах замминистра и его бывшей супруги Светланы.
В расследовании утверждалось, что Тимур Иванов с семьей проводил летние отпуска на Лазурном берегу во Франции и устраивал дорогостоящие вечеринки. С 2022 года Тимур Иванов находится под санкциями США и Евросоюза, однако его жене удалось избежать санкций и она продолжила ездить в Европу после начала войны, писали соратники Навального.
В еще одном расследовании, вышедшем спустя полгода, говорилось, что у Иванова появилась новая жена — бывшая советница главы Минобороны РФ Мария Китаева. После российского вторжения в Украину она также путешествовала по Европе, поскольку не находилась под санкциями.
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