„Мы сражались напрямую со стихией“. Как жители Оренбургской области спасали себя во время крупнейшего затопления

„Катализация процесса“, как говорит Александр, произошла в четверг-пятницу, 11–12 апреля. Работы над сооружением увидели другие жители села и начали присоединяться, к этому привлекли наемную технику. „В пятницу, когда мы поняли, что техника без людей не справляется, в чате появилось сообщение „Всем селом, мужики, идем с лопатами на насыпь““, — рассказывает он.

„Мы начали насыпь увеличивать вширь и в высоту, — рассказывает Александр. — Там был просто вал земли, который много лет размывали дожди. Он ничего из себя не представлял — это обычная земля, которая не может противостоять большой воде, она размокает“.

Александр описывает общее настроение среди жителей в тот момент как „наро дное единение“. Люди принялись укреплять линию с одной из сторон поселка — на этом месте наход ится канал, куда вода уже начинала прибывать. На место приехали тракторы, принесли лопаты. Работа началась с того, что люди начали подсыпать глину так, чтобы уже имеющаяся на месте насыпь стала шире и не пропустила воду к домам.

В начале прошлой недели МЧС стало предупреждать жителей Оренбурга и Оренбургского района, что затопление, уже случившееся к тому моменту в Орске, скоро распростра нится и на их территорию. Жители Ивановки обсуждали эти сообщения в своем чате и довольно скоро возник вопрос: эвакуироваться или нет? Люди решили, что не будут уезжать массово — некоторые вывезли детей и пожилых людей, и начали думать, что они могут сделать для своей защиты.

Местный житель Александр, который участвовал в работах, подчеркивает, что название „дамба“ применять некорректно — это именно самодельная глиняная насыпь, а не сл ожное гидротехническое сооружение. И эта насыпь уже выдержала опасный натиск воды — благодаря ей вода отступила.

На этой неделе в соцсетях распространилось виде о: лю ди в длинном ряду, держась за руки, стоят на высокой насыпи, за их спиной — вода. Это жильцы жилого комплекса „Перо вский“ в селе Ивановка, которое находится примерно в 10 километрах от Оренбурга. Они стоят на глиняном сооружении, которое создали сами, чтобы спасти себя и свои дома от затопления.

„В жизни мне так страшно не было никогда“. Как жители села под Оренбургом строили насыпь для защиты домов от воды

Страшнее всего жителям было ночью — отдыхать почти не получалось, потому что люди прислушивались к звукам на улице, пытаясь понять, прорвала насыпь вода или нет. «Страшно, что зальет дом, зальет машину, и непонятно, будет ли у тебя время уехать или там будет такой поток, что ты вообще уже ничего не успеешь, — говорит Александр. — От этого непонимания было абсолютное тотальное ощущение какой-то жути. В жизни мне так страшно не было никогда».

По мере создания сооружения насыпь стала давать течь, вовнутрь начала пробираться вода. Тогда жители решили организовать дежурство у насыпи, чтобы следить за ее состоянием. „Это очень длинная насыпь, а поселок у нас маленький, — рассказывает Александр. — Распределили, кто и сколько дежурит у нее, самое главное — ночью. Женщины организовали там несколько пунктов питания, поставили столы, готовили. Все работали“.

„У нас была гонка с водой, — рассказывает он. — Вода прибывала примерно на 70 сантиметров в сутки, это очень много. И надо было успеть по огромному периметру в полтора километра донасыпать эту высоту, чтобы вода не перелилась сверху. Это была борьба со стихией, и мы сражались напрямую со стихией. Ты стоишь на насыпи: с одной стороны — бесчисленные тонны воды, с другой — дорога, поселок. Всем было очень страшно, потому что никто не понимал, получится или нет. И чем выше мы делали насыпь, тем страшнее нам становилось. Чем она выше, тем больше воды выдержит — но если ее начнет размывать, то и интенсивность размывания будет сильнее“.

„И начала насыпь расти — где-то два метра, где-то три, потому что у поселка высота разная. Коллективный разум подсказал, что можно использовать глину, и соседи начали привозить ее со своих участков. Мы стали обсыпать дальше, расширять в сторону, трамбовать. Суммарно мы насыпали полтора километра насыпи, которая по итогу и спасла наш поселок от затопления“, — говорит Александр.

После этого призыва к работам присоединилось еще больше людей. В итоге в создании насыпи участвовали сотни человек, они не переставали работать даже ночью.

Первые дни апреля руководитель «ОренСпаса» Григорий Петренко в разговоре с Би-би-си описывает как очень тяжелые в психологическом и физическом плане. «Очень большой наплыв заявок, всем необходима помощь. Естественно, к такой ситуации никто не был готов, хоть и были задействованы все возможные ресурсы — от аварийно-спасательных служб, МЧС до нас — все равно не хватало людей, лодок», — рассказывает он.

С начала апреля, когда уровень воды в реке Урал еще не поднялся, Оренбург и Оренбургский район начали подтапливать талые воды, образовавшиеся от таяния снега, и паводковые воды. С первых дней этого подтопления оренбургский поисково-спасательный отряд «ОренСпас» — НКО, работающая почти 13 лет — присоединился к МЧС и другим службам помогать эвакуироваться людям, дома которых начало затапливать. В тот момент уровень воды был не настолько высоким, чтобы использовать лодку, и волонтеры иногда выносили людей — стариков, детей — на себе (а также животных) и доставляли их до автомобилей, пока это позволяли условия.

12 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил массовую эвакуацию из-за опасной ситуации с водой. В некоторых затопленных районах Оренбургской области такая эвакуация к этому моменту уже проводилась около недели.

Но на следующий день уровень воды впервые упал до допустимой отметки. В итоге стало понятно, что насыпь смогла удержать около двух метров воды. После этого дежурство отменили. «Это были шесть дней и шесть ночей без сна», — говорит Александр.

В ночь с 15 на 16 апреля был сильный ливень с резкими порывами ветра. «Воду могло перекинуть через насыпь, а когда глина под ливнем, протечку не увидеть. То есть если где-то начнет сочиться вода, мы это просто не заметим. Это была самая жуткая ночь, дико холодно, дежурные уже почти без сил», — рассказывает Александр.

На фоне нарастания опасности жители Оренбурга и области начали объединяться в волонтерские сообщества, чтобы помочь себе и другим.

В четверг, 18 апреля, мэр Оренбурга Сергей Салмин обратился к жителям, находящимся в зоне подтопления, с просьбой быть готовыми к эвакуации, если вода продолжит прибывать. Заявление прозвучало на фоне продолжающегося повышения уровня реки Сакмара в пригородах Оренбурга.

После первой недели такой работы эвакуация проходила легче. Спасатели МЧС, муниципальные аварийно-спасательные службы и волонтеры создали схемы взаимодействия, организовали посты на подтопленных территориях. Аврального режима работы, как и массовой паники, почти не было.

Процесс массовой эвакуации Григорий описывает как „тяжелую стрессовую ситуацию“. „Паника людей, которым нужно собрать важные вещи. Большой объем работы, к которому не все подготовлены профессионально — некоторые обучались непосредственно там, в боевых условиях“, — говорит он.

Всего с начала апреля „ОренСпас“ совместно с другими спасательными службами и волонтерами помог эвакуировать около 1500 человек и около 700 животных — не только кошек и собак, но и, например, кур, домашних грызунов и лошадь.

„В 99% случаев мы доставляли людей на сушу, где им уже не угрожала опасность. Там их встречали родственники, друзья, — рассказывает Григорий. — В редких случаях мы доставляли в ПВР людей, которых некому было туда отвезти, людей с проблемами со здоровьем, отказать которым было бы бесчеловечно“.

С 3 апреля и в ночь на 4 апреля «ОренСпас» вместе со спасателями МЧС и другими службами эвакуировали более 570 человек из села Краснохолм (около 70 км от Оренбурга), а 6 апреля волонтеры участвовали в эвакуации коттеджного поселка «Дубовый плес» вблизи города и вывезли более 100 человек. Оба населенных пункта после этого затопило, а «Дубовый плес», в котором проживали около тысячи человек, полностью ушел под воду.

Помощь в Оренбурге Мария вместе с сообществом волонтеров начали с пунктов временного размещения. «ПВР не были оборудованы практически ничем, — рассказывает Мария. — Там стояли кровати и было организовано питание. Матрасы, подушки, средства гигиены, постельное белье — обеспечение всем этим мы взяли на себя, получая денежные переводы от людей».

Один из волонтеров в Орске, Фазил, ранее рассказывал Би-би-си, что 9 апреля волонтеры из Оренбурга передали Орску более 20 тонн воды, доставив ее на фуре. Эту посылку для соседей, как и другую воду позже, собирали именно Мария и ее команда волонтеров. За короткий срок они смогли собрать более миллиона рублей для Орска.

«Сначала нас было четыре человека, и у каждого утонул либо свой дом, либо родительский, — рассказывает Мария. — У родителей моего мужа затопило дом в поселке Весенний-2. Жители увидели, что мы, волонтеры, — обычные люди с такими же проблемами, которые никогда ничем подобным раньше не занимались. И мы оказались для них таким оплотом справедливости и поддержки».

Мария и ее знакомая отвезли гуманитарную помощь в Орск — город, который первым в регионе принял на себя сильнейший удар стихии. Информацию об этом увидели подписчики девушек в инстаграме и начали переводить им деньги на потребности людей, столкнувшихся с затоплением. Тогда же к ним присоединились еще несколько жителей Оренбурга — так появилось небольшое волонтерское объединение, участники которого стали работать вместе.

У Марии, которая ведет блог о здоровом питании, до затопления в регионе не было опыта большой волонтерской работы. Но после начала наводнения она поняла, что не может оставаться в стороне и должна делать все, что от нее зависит, чтобы помочь людям.

Свое состояние все это время Мария описывает как „просто слезы“. „В течение дня немножко размажет — поплачешь, соберешься и идешь работать дальше, — говорит она. — Ты понимаешь, что никак не можешь бросить на полпути“.

„Наша цель — своим примером показать людям, что нужно брать и делать, — говорит Мария. — Сейчас не надо пускаться в обсуждения, кто виноват, нужно спасать людей. И если каждый сейчас не начнет делать хотя бы что-то, то последствия, отголоски этих событий точно будут с нами еще десятилетия, потому что масштаб просто колоссальный“.

Сейчас волонтеры хотят объединить свои усилия с властями Оренбургской области — помощь будет эффективнее, если знать, какую работу берут на себя чиновники, а в каких сферах окажутся полезными ресурсы добровольцев.

Одна из основных таких ошибок, которую выделяет Мария, это откачивание поднимающейся в домах воды насосами — это вызывает приток грунтовых вод. Другая распространенная ошибка — начинать сушить помещения с комнат, в то время когда правильно начинать снизу, с подвалов. Людям также стоит напомнить, что выращивать фрукты или овощи в земле, которая впитала в себя воду после затопления, категорически запрещено — употреблять в пищу такой урожай может быть смертельно опасно.

Параллельно волонтеры изучают опыт других регионов, в разное время столкнувшихся с затоплениями — например, Амурской области, — обращая особенное внимание на ошибки. „Мы хотим структурировать эту информацию и максимально распространить, чтобы люди не допускали ошибок, последствия которых могут быть плачевными“, — говорит Мария.

Волонтеры покупают таким людям лекарства, базовые вещи, потерянные в воде медицинские принадлежности, без которых не могут обойтись пожилые люди и люди с инвалидностью.

За несколько дней четыре человека создали базу волонтеров, к которой присоединились несколько тысяч человек. Сейчас волонтеры адресно работают с наиболее пострадавшими семьями. „У многих семей, особенно многодетных или у кого есть дети-инвалиды, нет вообще никакой подушки безопасности, им просто нечего есть. Некоторые, у кого в домах вода поднялась очень сильно, оказались под открытым небом, им некуда идти“, — рассказывает Мария.

Сейчас на попечении „ДоброДома“ находятся более 80 собак. Часть из них временно бесплатно принял один из приютов, содержание других собак „ДоброДом“ оплачивает. „Надо будет забирать собак, но забирать их абсолютно некуда, потому что нам самим жить негде, — говорит Екатерина. — В нашем затопленном доме мы пять лет строили все, чтобы содержать собак, и сейчас лишились этого. Нам нужно какое-то новое место, где все придется создавать с нуля. Эта самая большая задача — наша боль“.

Сама она вместе с мужем уехала пожить к подруге. В день, когда они уехали, их дом полностью затопило.

Дом Екатерины, как и вольеры для собак во дворе, попал под затопление. „Сначала, когда начало топить еще талыми водами — это было недели три назад, до Орска — мы боролись как могли: засыпали песком, поднимали вольеры на поддоны, потом на блоки. Но потом поняли, что так не спасем собак, и стали экстренно вывозить их“, — рассказывает Екатерина.

Еще до затопления вокруг „ДоброДома“ сформировалось сообщество людей, которые помогали собакам всеми способами — отправляли новым хозяевам в другие города и за границу, оплачивали операции для собак из малоимущих семей, ставили будки в городе. После начала затопления волонтеры направили все силы на спасение животных. Люди из других городов тоже поддерживают животных из Оренбурга и переводят „ДоброДому“ деньги или отправляют сухой корм.

Чтобы помогать собакам системно, Екатерина зарегистрировала автономную некоммерческую организацию „ДоброДом Оренбург“. Ее знают многие жители Оренбурга и обращаются, например, когда увидят больную собаку — волонтеры отвозят ее в клинику и стараются помочь.

Екатерина уже более десяти лет помогает животным как волонтер. Все это время она в основном занималась собаками — искала приюты для бездомных, сопровождала на лечении. Однажды она спасла несколько собак с инвалидностью и столкнулась с тем, что для них было невозможно найти места в приютах. Тогда они с мужем решили продать свою квартиру в Оренбурге и купить частный дом со двором недалеко от города, чтобы держать там собак. В 2019 году они переехали в село Ивановка и начали строить вольеры в своем дворе.

Волонтеры спасают животных, подплывая на лодках к затопленным домам. Иногда забрать животное почти невозможно. „Мы пытались выловить кошек — подплыли, нашли их. Это было невыносимо, их никак не поймать, — рассказывает Екатерина. — Плавали со всех сторон, с собой был сачок. Но они просто убегают. Мы были удивлены, но кошки — очень хорошие пловцы. Мы потратили много часов, но так и не смогли их выловить. Тогда просто рассыпали там корм везде, где могли, чтобы они не умерли от голода“

Поймать собак в воде тоже не всегда легко. „Собака сидела на старых досках, когда муж попытался ее взять, она стала кидаться, прям подпрыгивала, крутилась в воздухе, кусалась, — рассказывает Екатерина. — Он все же сумел ее схватить, перевязал пасть. И уже потом, когда мы плыли на лодке, она успокоилась и начала себя адекватно вести“.

Другие кошки и собаки, наоборот, от страха замирают и не могут пошевелиться — их просто переносят на руках из воды в лодки.

Сколько сейчас животных остаются в зоне затопления, оценить невозможно. „Мы просто представляем, что когда сойдет вода, у нас будет кладбище животных, — говорит Екатерина. — Некоторые хозяева оставляли животных в закрытых вольерах, на цепи. Если бы этого не было, у животных был бы шанс спастись, добраться до суши“.

Основная проблема для животных после спасения — невозможность найти им жилье. В оренбургских приютах не хватает мест для такого количества питомцев, а жители не могут забрать их к себе из-за собственных сложных условий.

„Люди в беде, мы сами не знаем, когда вернемся домой и есть ли вообще у нас еще дом или он просто рассыпется весь после ухода воды, — говорит Екатерина. — Часть нашей жизни связана с животными, и мы стараемся спасать их, насколько хватает физических и моральных сил. Мы все понимаем, что острота, боль трагедии пройдут, а проблемы животных останутся“.

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