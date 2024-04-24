„У нас сейчас, как в Советском Союзе“. Что думают демонстранты, собравшиеся возле суда, где идет процесс над Дональдом Трампом
Небольшая площадь Фоли-сквер в южной части Манхэттена куда меньше известна человечеству, чем знаменитая Таймс-сквер, но обставлена гораздо большим количеством знаковых небоскребов, рассказывает репортер ВВС.
Эмигрантам лучше всего известен тот из них, в котором находится иммиграционное управление, а также корпункты „Голоса Америки“ и „Свободы“ (признаны в России „иностранными агентами“), но на Фоли-сквере располагаются также штаб-квартира нью-йоркского ФБР, городской ЗАГС и целый выводок судов, от федеральных до манхэттенского криминального, на 15-м этаже которого уже вторую неделю продолжается первый в истории уголовный процесс по делу бывшего американского президента, поясняет Владимир Козловский. На соседних улицах находятся сразу две тюрьмы.
Я бывал на десятках судебных процессов, но такого количества прессы, как суд над Дональдом Трампом, не собирал ни один из них. Скверик в середине площади впритык заставлен хорошо вымытыми машинами прессы, чьи номера неизменно начинаются с NYP (от New York Press), а раскраска, как я впервые заметил, увидев такой их сонм, тяготеет к черному цвету.
Другие пресс-машины выстроились вдоль окрестных тротуаров, на много кварталов перегороженных барьерами из алюминиевых трубок и уставленных сотнями молодых полисменов (пожилые почти поголовно ушли на пенсию после беспорядков 20-го года).
Новая поросль полиции неотразимо учтива. Один полисмен предупредительно направил меня к построенному напротив суда просторному загону из алюминиевых труб, отведенному сторонникам и противникам Трампа.
Первые представляли собой довольно пеструю толпу, в которой выделялся один белый американец по имени Винсент, попросивший звать его Винсом. Он устроился за столиком вне загона, сославшись на больные ноги.
Политическая биография и взгляды Винса, раньше работавшего учителем, были компактно изложены на его самодельном плакате: „Я всю жизнь был демократом. 2024 год — Трамп победит. 2020 год — Байден проиграл. Прекратить манимошенничество демократов!“
Ограда загона украшена плакатами трампистов, такими как „Трамп — жертва политических преследований“ или „Обезьяний процесс“.
Еще издали я увидел в загоне плакат, который держал обеими руками мужчина, чье лицо было почти полностью скрыто капюшоном и тряпичной маской ковидного стиля. Текст на плакате смотрелся бы органично на территории Колумбийского университета, где сейчас ежедневно бушуют пропалестинские акции, но здесь казался не к месту: „Израиль убивает 14.000 детей!“
Через несколько минут носитель плаката повысил ставки, прокричав: „Евреи убили 60 миллионов христиан! 60 миллионов христиан!“.
Вскоре после этого он исчез. Возможно, из-за холода: хотя день выдался вполне солнечный, в тени исполинских судов было зябко.
Поэтому двое мужчин, увлеченно обсуждавших в загоне историю рабовладения в Америке, держались его солнечной части. Один был во вьетнамках на босу ногу, а другой, пуэрториканец по акценту, — в шортах и полупрозрачной футболке неведомого мне спортклуба.
„Я торговал наркотиками“, — поведал своему собеседнику носитель вьетнамок. „Я тоже торговал наркотиками!“ — радостно ответил пуэрториканец. Я громко рассмеялся, услышав эту дружную исповедь у здания криминального суда. Собеседники восприняли мой хохот благосклонно.
Могучая кучка трампистов включала китайцев, чернокожую уроженку Карибов, которая лучше всех говорила по-английски, и латиноамериканцев. Когда репортер допрашивал пожилого китайца, державшего транспарант с лозунгом „Трамп 2024 год!“, тот отвечал лишь односложно. „Что вы думаете о Байдене?“ — „Байден — злодей!“. „Что вы думаете о Компартии Китая?“ — „Ничего хорошего!“
Противостоял трампистам пожилой мужчина, вооруженный флейтой, из которой он периодически выдувал гимн США и другие патриотические мелодии, иногда влезая для этого на садовую скамейку.
Как выяснилось из нашей беседы, за всех противников Трампа в загоне отдувался манхэттенский адвокат Марк Кроуфорд Ливит, который сказал мне, что играет на флейте с четвертого класса, и отрекомендовался прогрессивным политическим активистом.
Он излагал свою позицию привычно, быстро и гладко. Для удобства прессы выжимка из этой позиции была выведена на плакате, который висел у Ливита на шее.
„Трамп — это самовлюбленный лгун, который проповедует насилие, — гласила филиппика на плакате. — Но он — трус, который уклонился от призыва и норовит заграбастать чужие деньги. На самом деле Трамп проиграл (выборы 2020 года — В.К.)“. Сбоку на плакате красуется нелестное изображение Трампа.
Более развернуто Ливит изложил свои воззрения в интервью.
„Я здесь сегодня, потому что для правосудия это красный день в календаре, — сказал адвокат. — Я считаю, что Республиканская партия могла выбрать гораздо более достойного кандидата, а не того, который все время врет и пропагандирует насилие. В нашей стране нет места насилию, в этом суть Америки! …Я коренной нью-йоржец. Трамп всегда был шоуменом. Мне несколько неловко, что мы с ними оба из Куинса, на мой взгляд, мультикультурного сердца этого самого лучшего города на свете“.
„Я считаю, что мы живем в безопасном, чудном городе, пусть некоторые и утверждают обратное, — заявил Ливит. — Ясное дело, у нас есть кое-какие сложности. В нашем городе, где больше восьми миллионов человек, иногда будут сложности, но у нас безопасный, чудесный город, где люди в общем уважают друг друга“.
„А Трамп не уважает прессу“, — продолжил адвокат, не забывавший, что говорит с ее представителем. Тут он спохватился, что другие обидятся, и добавил: „И вообще много кого не уважает“.
60-летняя эмигрантка с Карибских островов, назвавшаяся Марией, выступала как твердокаменная республиканка и заявила мне, что сроду не симпатизировала демократам. Она из тех сильно расплодившихся в последние годы республиканцев, которые скептически относятся к помощи другим странам.
„Америка гибнет! — воскликнула Мария, пришедшая к суду в шляпе и косынке цветов американского флага. — И никто не приходит Америке на помощь! Никто! Америка спасла кучу стран и до сих пор спасает. Украину, Израиль, Газу, Палестину, всех на свете! А Америку кто спасает? Никто!“
„Ага, Трамп под судом! — продолжала она. — То, что сейчас делается, несправедливо!“.
„Почему вы так думаете?“ — спросил я.
„Я не думаю, я это знаю! Потому что нельзя использовать правосудие для таких целей! Суды против президента США! Вы спрашиваете, а что он сделал? И никто не может толком объяснить, что же он такое натворил! И что бы он ни сделал, решать должны мы, вот как это делается: у избирательной урны!“.
Как и многие поклонники Трампа, Мария благодарна ему за то, что он „начал строить пограничную стену, закрыл границу, он бурил (нефтяные скважины — В. К.) и сделал нас независимыми, и т. д. и т. п. У меня был пенсионный фонд — при президенте Трампе он удвоился! И работы было полно. Было безопасно, полиция делала свое дело, а сейчас пришел этот тип, и все летит в тартарары! Все, кому ни лень, ломятся к нам через границу, никто их не проверяет. Инфляция! Такой контраст! Я больше не работаю, потому что нелегалы отняли у нас работу“.
„У нас сейчас, как в России, как в Советском Союзе! — резюмировала моя собеседница. — Я сейчас очень злая. Потому что чем больше я об этом думаю, тем больше я выхожу из себя“.
„Что вами движет?“ — спросил я у латиноамериканца, который держал вместе с китайцем трампистский транспарант.
„Потому что Трамп был хорошим президентом, — сказал мой собеседник, назвавшийся Педро. — Я верю, что он будет следующим президентом США, и все изменится к лучшему“.
Напоследок мы с ним разговорились и, фигурально выражаясь, перешли на „ты“. 52-летний Педро вырос в Никарагуа и сохранил плохое мнение о сандинистах.
Выглядел он довольно хулиганисто, и когда он рассказал, что работает в супермаркетах, я рискнул сострить: „Супермаркеты грабишь?“ Педро даже расцвел от такого вопроса, и беседа сделалась еще непринужденнее. На самом деле Педро мастерит там полки.
Под конец Педро поведал, что был у суда в пятницу и видел там самосожжение.
Действительно, в тот день у суда поджег себя 37-летний житель Флориды Максвелл Аззарелло.
Несмотря на то, что на площади было полно полиции, быстро погасить пламя не смогли, мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии, где и скончался от ожогов.
Педро показал мне то место в загоне, в котором Максвелл Аззарелло горел. Сейчас там остались лишь следы чего-то желтого, чем засыпали пепелище. Полиция унесла с собой вещдоки в виде прокламаций, который принес с собой покойный.
Педро подшустрил и прихватил одну листовку, которая была сейчас у него с собой. Я прочитал ее и понял, почему самоубийцу называли в СМИ конспирологом.
Листовка озаглавлена „НЙУ — это ширма мафии. Краткое руководство по самым криминальным тайнам Нью-Йоркского университета“. Среди них упоминаются „Политические убийства“, „Шайки вымогателей“ и „Отмывание денег“.
На прощанье Педро показал мне лежавшие на парапете обгоревшие кусочки рубахи покойного, которые пропустила полиция. Трогать их я не стал.
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