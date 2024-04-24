„У нас сейчас, как в Советском Союзе“. Что думают демонстранты, собравшиеся возле суда, где идет процесс над Дональдом Трампом

Политическая биография и взгляды Винса, раньше работавшего учителем, были компактно изложены на его самодельном плакате: „Я всю жизнь был демократом. 2024 год — Трамп победит. 2020 год — Байден проиграл. Прекратить манимошенничество демократов!“

Первые представляли собой довольно пеструю толпу, в которой выделялся один белый американец по имени Винсент , попросивший звать его Винсом. Он устроился за столиком вне загона, сославшись на больные ноги.

Новая поросль полиции неотразимо учтива. Один полисмен предупредительно направил меня к построенному напротив суда просторному загону из алюминиевых труб, отведенному сторонникам и противникам Трампа.

Другие пресс-машины выстроились вдоль окрестных тротуаров, на много кварталов перегороженных барьерами из алюминиевых трубок и уставленных сотнями молодых полисменов (пожилые почти поголовно ушли на пенсию после беспорядков 20-го года).

Я бывал на десятках судебных процессов, но такого количества прессы, как суд над Дональдом Трампом , не собирал ни один из них. Скверик в середине площади впритык заставлен хорошо вымытыми машинами прессы, чьи номера неизменно начинаются с NYP (от New York Press), а раскраска, как я впервые заметил, увидев такой их сонм, тяготеет к черному цвету.

Эмигрантам лучше всего известен тот из них, в котором находится иммиграционное управление, а также корпункты „Голоса Америки“ и „Свободы“ (признаны в России „иностранными агентами“), но на Фоли-сквере располагаются также штаб-квартира нью-йоркского ФБР, городской ЗАГС и целый выводок судов, от федеральных до манхэттенского криминального, на 15-м этаже которого уже вторую неделю продолжается первый в истории уголовный процесс по делу бывшего американского президента, поясняет Владимир Козловский . На соседних улицах находятся сразу две тюрьмы.

Небольшая площадь Фоли-сквер в южной части Манхэттена куда меньше известна человечеству, чем знаменитая Таймс-сквер, но обставлена гораздо большим количеством знаковых небоскребов, рассказывает репортер ВВС .

Он излагал свою позицию привычно, быстро и гладко. Для удобства прессы выжимка из этой позиции была выведена на плакате, который висел у Ливита на шее.

Как выяснилось из нашей беседы, за всех противников Трампа в загоне отдувался манхэттенский адвокат Марк Кроуфорд Ливит , который сказал мне, что играет на флейте с четвертого класса, и отрекомендовался прогрессивным политическим активистом.

Противостоял трампистам пожилой мужчина, вооруженный флейтой, из которой он периодически выдувал гимн США и другие патриотические мелодии, иногда влезая для этого на садовую скамейку.

Могучая кучка трампистов включала китайцев, чернокожую уроженку Карибов, которая лучше всех говорила по-английски, и латиноамериканцев. Когда репортер допрашивал пожилого китайца, державшего транспарант с лозунгом „Трамп 2024 год!“, тот отвечал лишь односложно. „Что вы думаете о Байдене?“ — „Байден — злодей!“. „Что вы думаете о Компартии Китая?“ — „Ничего хорошего!“

„Я торговал наркотиками“, — поведал своему собеседнику носитель вьетнамок. „Я тоже торговал наркотиками!“ — радостно ответил пуэрториканец. Я громко рассмеялся, услышав эту дружную исповедь у здания криминального суда. Собеседники восприняли мой хохот благосклонно.

Поэтому двое мужчин, увлеченно обсуждавших в загоне историю рабовладения в Америке, держались его солнечной части. Один был во вьетнамках на босу ногу, а другой, пуэрториканец по акценту, — в шортах и полупрозрачной футболке неведомого мне спортклуба.

Вскоре после этого он исчез. Возможно, из-за холода: хотя день выдался вполне солнечный, в тени исполинских судов было зябко.

Еще издали я увидел в загоне плакат, который держал обеими руками мужчина, чье лицо было почти полностью скрыто капюшоном и тряпичной маской ковидного стиля. Текст на плакате смотрелся бы органично на территории Колумбийского университета, где сейчас ежедневно бушуют пропалестинские акции, но здесь казался не к месту: „Израиль убивает 14.000 детей!“

„Трамп — это самовлюбленный лгун, который проповедует насилие, — гласила филиппика на плакате. — Но он — трус, который уклонился от призыва и норовит заграбастать чужие деньги. На самом деле Трамп проиграл (выборы 2020 года — В.К.)“. Сбоку на плакате красуется нелестное изображение Трампа.

Более развернуто Ливит изложил свои воззрения в интервью.

„Я здесь сегодня, потому что для правосудия это красный день в календаре, — сказал адвокат. — Я считаю, что Республиканская партия могла выбрать гораздо более достойного кандидата, а не того, который все время врет и пропагандирует насилие. В нашей стране нет места насилию, в этом суть Америки! …Я коренной нью-йоржец. Трамп всегда был шоуменом. Мне несколько неловко, что мы с ними оба из Куинса, на мой взгляд, мультикультурного сердца этого самого лучшего города на свете“.

„Я считаю, что мы живем в безопасном, чудном городе, пусть некоторые и утверждают обратное, — заявил Ливит. — Ясное дело, у нас есть кое-какие сложности. В нашем городе, где больше восьми миллионов человек, иногда будут сложности, но у нас безопасный, чудесный город, где люди в общем уважают друг друга“.

„А Трамп не уважает прессу“, — продолжил адвокат, не забывавший, что говорит с ее представителем. Тут он спохватился, что другие обидятся, и добавил: „И вообще много кого не уважает“.

60-летняя эмигрантка с Карибских островов, назвавшаяся Марией, выступала как твердокаменная республиканка и заявила мне, что сроду не симпатизировала демократам. Она из тех сильно расплодившихся в последние годы республиканцев, которые скептически относятся к помощи другим странам.

„Америка гибнет! — воскликнула Мария, пришедшая к суду в шляпе и косынке цветов американского флага. — И никто не приходит Америке на помощь! Никто! Америка спасла кучу стран и до сих пор спасает. Украину, Израиль, Газу, Палестину, всех на свете! А Америку кто спасает? Никто!“

„Ага, Трамп под судом! — продолжала она. — То, что сейчас делается, несправедливо!“.

„Почему вы так думаете?“ — спросил я.