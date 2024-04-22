Стрельба по полицейским в Винницкой области: задержанных отца и сына подозревают в перевозке гранат в ящиках
В воскресенье украинские правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в деле о стрельбе по полицейским под Винницей. Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, они перевозили боеприпасы, которые затем сбросили в водоем. Об этом сообщает „Русская служба Би Би Си“.
Фигуранты дела — военные, отец и сын 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области, заявил накануне глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский.
В пресс-релизе офиса Генерального прокурора Украины говорится, что военнослужащих подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, а также в дезертирстве с оружием по предварительному сговору, совершенном в условиях военного положения.
По данным следствия, они перевозили боеприпасы.
«Мы понимаем, что действительно они перевозили боеприпасы, гранаты. Они уже указали, где находятся сброшенные в водоем гранаты в ящиках. Сейчас на месте работают криминалисты, следователи и, соответственно, водолазы. Что касается оружия, из которого был застрелен наш полицейский, то на сегодняшний день мы понимаем, где этот пистолет. Орудие убийства уже изъято и будет приобщено к материалам уголовного производства», — сообщил в своем телеграм-канале министр внутренних дел Игорь Клименко.
В Государственном бюро расследований сообщили, что проверяют информацию о хищении фигурантами взрывчатки и оружия из подразделения их воинской части.
По данным следствия, 19 апреля 2024 года подозреваемые самовольно покинули воинскую часть в Одесской области, похитив закрепленный за одним из них табельный пистолет.
20 апреля ночью во время проверки автомобиля в Винницкой области они убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия.
Огонь по полицейским
Около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета.
„Полицейские ехали с вызова по 102, везли в автомобиле задержанного — домашнего насильника. Они увидели нарушение правил дорожного движения и остановили автомобиль“, — сказал Клименко.
В машине были двое мужчин. Они открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.
Позже в Винницкой области нашли автомобиль подозреваемых.
В соцсетях появилось видео с камер наблюдения на автозаправочной станции, на которой видно, что нападавшие были одеты в одежду зелено-оливкового цвета, которую часто носят украинские военные. Автомобиль, на котором они ехали, также был окрашен в оливковый цвет.
В интернете уже появились видео с нательной камеры одного из полицейских. На кадрах те же люди, что и на видео с заправки, после остановки очень спокойно общаются с полицейскими, которые хотели осмотреть багажник авто.
На видеозаписи с камеры патрульного слышно, что один из нападавших говорит, что он и его отец служат в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Это военная часть, которая располагается в Одесской области.
Однако военное командование отрицает, что двое нападавших являются действующими военнослужащими этой бригады.
„Отметим, что подозреваемые в совершении преступления лица, уже более года не имеют отношения к 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Мы прилагаем все усилия, чтобы способствовать расследованию этого случая и обеспечить справедливость“, — сказано в заявлении оперативного командования „Юг“.
„Максиму было 20 лет. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года преданно служил в секторе реагирования патрульной полиции“, — заявили в полиции.
Второй полицейский, получивший ранение, сейчас находится в состоянии средней тяжести, но врачи предполагают, что он полностью поправится.
„Неважно, кто и в какой одежде. В каком состоянии и по какой причине. Оправдания этому преступлению нет и не может быть, — заявил Игорь Клименко. — И да: этот трагический случай демонстрирует, что тыла для полицейских нет“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.