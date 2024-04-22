Стрельба по полицейским в Винницкой области: задержанных отца и сына подозревают в перевозке гранат в ящиках

Фигуранты дела — военные, отец и сын 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области, заявил накануне глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский.

В пресс-релизе офиса Генерального прокурора Украины говорится, что военнослужащих подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, а также в дезертирстве с оружием по предварительному сговору, совершенном в условиях военного положения.

По данным следствия, они перевозили боеприпасы.

«Мы понимаем, что действительно они перевозили боеприпасы, гранаты. Они уже указали, где находятся сброшенные в водоем гранаты в ящиках. Сейчас на месте работают криминалисты, следователи и, соответственно, водолазы. Что касается оружия, из которого был застрелен наш полицейский, то на сегодняшний день мы понимаем, где этот пистолет. Орудие убийства уже изъято и будет приобщено к материалам уголовного производства», — сообщил в своем телеграм-канале министр внутренних дел Игорь Клименко.

В Государственном бюро расследований сообщили, что проверяют информацию о хищении фигурантами взрывчатки и оружия из подразделения их воинской части.

По данным следствия, 19 апреля 2024 года подозреваемые самовольно покинули воинскую часть в Одесской области, похитив закрепленный за одним из них табельный пистолет.

20 апреля ночью во время проверки автомобиля в Винницкой области они убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия.

Огонь по полицейским

Около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета.

„Полицейские ехали с вызова по 102, везли в автомобиле задержанного — домашнего насильника. Они увидели нарушение правил дорожного движения и остановили автомобиль“, — сказал Клименко.

В машине были двое мужчин. Они открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

Позже в Винницкой области нашли автомобиль подозреваемых.