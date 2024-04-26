ВИДЕО | ГУР заявил об уничтожении военного вертолета в аэропорту в Новой Москве

«В ночь на 26 апреля 2024 года на аэродроме „Остафьево“ министерства обороны РФ в городе Москва уничтожен многоцелевой вражеский вертолет Ка-32», — сказано в заявлении.

«Остафьево» — международный бизнес-аэропорт Остафьево, расположенный в Новой Москве севернее Подольска. Он обслуживает внутренние бизнес-рейсы и является основным пунктом базирования «Газпром авиа», сказано на сайте аэропорта.

ГУР же утверждает, что аэродром эксплуатируется «Газпром авиа» совместно с Минобороны.

«Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности, для поддержки операций российской оккупационной армии», — говорится в пресс-релизе украинской военной разведки. К сообщению ГУР в телеграме приложено видео.

Минобороны России не комментировало это утверждение, Би-би-си не может его проверить.