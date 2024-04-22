Словаки в пику премьеру Фицо собрали 3 млн евро на снаряды для Украины

Сбор средств был объявлен в ответ на отказ правительства Словакии присоединиться к организованной Чехией закупке снарядов для Украины у стран за пределами Европы. «Если не правительство, то пошлем мы», — гласит лозунг на сайте инициативы «Боеприпасы для Украины».

В ночь на 22 апреля, через неделю после начала сбора, на сайте сообщалось, что собраны уже 2,95 млн евро. Пожертвования перечислили более 47 тысяч человек.

Одним из инициаторов кампании стал 99-летний Отто Шимко, переживший Холокост и участвовавший в словацком восстании против нацистов в 1944 году.

«Мы должны выгнать Путина из Украины. Мы должны победить его, — сказал Шимко Би-би-си. — Я пережил Вторую мировую. Я воевал на ней. Я знаю, что не было смысла вести переговоры с Гитлером, и нет смысла вести переговоры с Путиным».

По сути сбор средств позволит его участникам помочь Украине в обход национал-популистского правительства Роберта Фицо, пришедшего к власти после выборов в прошлом октябре. Фицо обещал своим избирателям, что при нем Словакия не пошлет Украине ни патрона.

Фицо отказался участвовать в чешском проекте закупки снарядов, к которому присоединились уже около 20 стран.

Словацкий премьер говорит, что западная помощь Украине только затягивает войну, и что Киев должен сложить оружие и начать переговоры с Москвой.

Сбор средств позволит гражданам, не согласным с Фицо, отправить деньги напрямую правительству Чехии.

„Мы очень приятно удивлены, какую мощную силу он разбудил“, — говорит одна из организаторов сбора Зузана Изсакова.

„Это свидетельство сопротивления словацкого общества правительству и внешней политике Роберта Фицо“, — сказала она Би-би-си.