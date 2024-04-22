Словаки в пику премьеру Фицо собрали 3 млн евро на снаряды для Украины
Граждане Словакии, недовольные отношением правительства Роберта Фицо к Украине, объявили сбор средств на закупку снарядов для украинской армии, и уже в первые двое суток собрали больше, чем планировали — свыше миллиона евро. Об этом сообщает „Русская служба Би-Би-Си“.
Сбор средств был объявлен в ответ на отказ правительства Словакии присоединиться к организованной Чехией закупке снарядов для Украины у стран за пределами Европы. «Если не правительство, то пошлем мы», — гласит лозунг на сайте инициативы «Боеприпасы для Украины».
В ночь на 22 апреля, через неделю после начала сбора, на сайте сообщалось, что собраны уже 2,95 млн евро. Пожертвования перечислили более 47 тысяч человек.
Одним из инициаторов кампании стал 99-летний Отто Шимко, переживший Холокост и участвовавший в словацком восстании против нацистов в 1944 году.
«Мы должны выгнать Путина из Украины. Мы должны победить его, — сказал Шимко Би-би-си. — Я пережил Вторую мировую. Я воевал на ней. Я знаю, что не было смысла вести переговоры с Гитлером, и нет смысла вести переговоры с Путиным».
По сути сбор средств позволит его участникам помочь Украине в обход национал-популистского правительства Роберта Фицо, пришедшего к власти после выборов в прошлом октябре. Фицо обещал своим избирателям, что при нем Словакия не пошлет Украине ни патрона.
Фицо отказался участвовать в чешском проекте закупки снарядов, к которому присоединились уже около 20 стран.
Словацкий премьер говорит, что западная помощь Украине только затягивает войну, и что Киев должен сложить оружие и начать переговоры с Москвой.
Сбор средств позволит гражданам, не согласным с Фицо, отправить деньги напрямую правительству Чехии.
„Мы очень приятно удивлены, какую мощную силу он разбудил“, — говорит одна из организаторов сбора Зузана Изсакова.
„Это свидетельство сопротивления словацкого общества правительству и внешней политике Роберта Фицо“, — сказала она Би-би-си.
Сам Роберт Фицо пока не комментировал эту инициативу. Министр обороны Роберт Калинак сказал в эфире телеканала Markiza TV, что Словакия — демократическая страна, и граждане имеют полное право на такие действия, и что правительство вместо отправки оружия и боеприпасов работает над тем, чтобы помочь Украине, например, средствами разминирования.
В чешском проекте закупки снарядов со складов в „третьих странах“ для Украины Прага выступает как инициатор и посредник, сводя воедино связи Чехии в области торговли оружием, налаженные еще со времен Холодной войны, и деньги, пожертвованные союзниками по НАТО и ЕС. Эту идею горячо одобрили многие западные лидеры, включая президента США Джо Байдена: она пришлась очень кстати в момент, когда американская помощь зависла на несколько месяцев из-за грызни в Конгрессе, а ЕС не смог выполнить собственное обещание быстро нарастить производство боеприпасов.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала на прошедшей неделе сказал во время визита в США, что его правительство на данный момент подписало контракты на 180 тыс. снарядов и договаривается о закупке еще 300 тысяч. Деньги дают Германия, Нидерланды, Дания и другие страны.
Первые снаряды, по словам Фиалы, должны прибыть в Украину в июне. Правда, проект окутан завесой сознательных недомолвок и разночтений: другие чешские официальные лица говорили, что Украина уже получила десятки тысяч снарядов.
Неясно и то, у каких стран Чехия покупает снаряды. По некоторым неподтвержденным заявлениям, часть этих стран поддерживает дружеские отношения с Москвой.
Всего, по подсчетам правительства Чехии, можно будет закупить до полутора миллионов снарядов — если удастся собрать деньги.
Отто Шимко говорит, что без колебаний отдал часть своей пенсии, потому что это — его помощь Украине в сражении с тоталитаризмом.
„Вспомните [британского премьер-министра Невилла] Чемберлена. Он считал, что если отдать Гитлеру Судеты, то это принесет мир. Это оказалось полной иллюзией“, — говорит ветеран.
„Наше правительство делает точно то же самое. Отдайте ему Донбасс, лишь бы был мир. Отдайте ему Крым, лишь бы был мир. Это полнейшая иллюзия, — продолжает Отто Шимко. — Если мы не разобьем Путина, он будет угрожать нам. Не мне — мне осталось пару-тройку лет на этом свете — а моим внукам и правнукам, Словакии, всему миру“.
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