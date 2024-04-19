„Команда иноагентов“. Как российские спортивные чиновники и теннисисты поспорили из-за нейтрального статуса на Олимпийских играх

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В начале марта Международная федерация тенниса сообщила, что российские и белорусские теннисисты смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе при соблюдении требований Международного олимпийского комитета.

Среди ранее озвученных условий МОК: запрет участвовать в командных видах спорта, запрет участвовать тем, кто поддерживал войну с Украиной; также не будут допущены те, кто имеет отношение к силовым структурам.

„Иноагенты“, которые „играют за себя“

Глава ОКР Станислав Поздняков в своем посте с телеграме назвал российских теннисистов, собирающихся принять участие в Олимпийских играх в Париже, „командой иноагентов“.

„Конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что „играют за себя“, осуждают политику своей страны и СВО (так российские власти и пропагандисты называют войну в Украине — Би-би-си). Так что правильнее, с моей точки зрения, — „команда иноагентов““, — написал Поздняков.

Такое высказывание главы ОКР в адрес спортсменов возмутило заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. В интервью „РБК Спорт“ она подчеркнула, что у Станислава Позднякова не было права называть российских теннисистов „командой иноагентов“.

„Теннисисты представляют свою страну, Россию. Как людей, которые сами тренируются, выступают за нашу страну, можно называть иноагентами? Хочется просто спросить у него. Я шокирована высказыванием Позднякова. Вообще не поддерживаю критику в адрес нейтральных спортсменов“, — сказала Татьяна Тарасова.

Станислав Поздняков, называя участвующих в Играх спортсменов „иноагентами“, комментировал слова Ирины Винер, которая, в свою очередь, назвала спортсменов, собирающихся поехать на Игры в нейтральном статусе, „бомжами без флага“.

Это заявление глава Всероссийской федерации художественной гимнастики сделала в интервью агентству РИА „Новости“.

„Команда бомжей без флага“