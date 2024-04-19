„Команда иноагентов“. Как российские спортивные чиновники и теннисисты поспорили из-за нейтрального статуса на Олимпийских играх
Российские спортивные чиновники выступили с резкими заявлениями в адрес спортсменов, которые собираются принять участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Например, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал теннисистов, которые хотят участвовать в Играх, „командой иноагентов“. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила ему, что „не поддерживает критику в адрес нейтральных спортсменов“. На резкие заявления спортивных чиновников отреагировали и некоторые теннисисты. Как развивалась эта публичная дискуссия — в материале Русской службы Би-би-си.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
В начале марта Международная федерация тенниса сообщила, что российские и белорусские теннисисты смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе при соблюдении требований Международного олимпийского комитета.
Среди ранее озвученных условий МОК: запрет участвовать в командных видах спорта, запрет участвовать тем, кто поддерживал войну с Украиной; также не будут допущены те, кто имеет отношение к силовым структурам.
„Иноагенты“, которые „играют за себя“
Глава ОКР Станислав Поздняков в своем посте с телеграме назвал российских теннисистов, собирающихся принять участие в Олимпийских играх в Париже, „командой иноагентов“.
„Конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что „играют за себя“, осуждают политику своей страны и СВО (так российские власти и пропагандисты называют войну в Украине — Би-би-си). Так что правильнее, с моей точки зрения, — „команда иноагентов““, — написал Поздняков.
Такое высказывание главы ОКР в адрес спортсменов возмутило заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. В интервью „РБК Спорт“ она подчеркнула, что у Станислава Позднякова не было права называть российских теннисистов „командой иноагентов“.
„Теннисисты представляют свою страну, Россию. Как людей, которые сами тренируются, выступают за нашу страну, можно называть иноагентами? Хочется просто спросить у него. Я шокирована высказыванием Позднякова. Вообще не поддерживаю критику в адрес нейтральных спортсменов“, — сказала Татьяна Тарасова.
Станислав Поздняков, называя участвующих в Играх спортсменов „иноагентами“, комментировал слова Ирины Винер, которая, в свою очередь, назвала спортсменов, собирающихся поехать на Игры в нейтральном статусе, „бомжами без флага“.
Это заявление глава Всероссийской федерации художественной гимнастики сделала в интервью агентству РИА „Новости“.
„Команда бомжей без флага“
„В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду […] Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы еще и под музыку похожую на „похоронный марш“ вместо гимна“, — сказала Винер.
Российские спортсмены, которые заявили о своем желании участвовать в Играх в Париже в нейтральном статусе, ранее дали понять, что мнение Винер не разделяют.
„“Бомж“ передает привет“. Что ответили теннисисты
Сильнейший российский теннисист Даниил Медведев в интервью „Спорт-Экспресс“ прокомментировал высказывание Ирины Винер.
„В жизни каждый человек имеет право на свое мнение — так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду“, — цитирует Медведева „Спорт-экспресс“.
Российская теннисистка, 11-я ракетка мира Дарья Касаткина в ответ на заявление Винер саркастично написала в своем телеграм-канале: „“Бомж“ Дарья передает всем привет и желает хорошего дня“.