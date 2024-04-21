Поясняют эстонские медики: почему возникает сезонная депрессия, существует ли весенний авитаминоз, и что поможет с ними справиться

„Авитаминоз – это болезненное состояние, вызванное продолжительным и затяжным витаминным голоданием. В старину, например, оно возникало в виде скорбута у моряков, которые, находясь в море, совсем не получали витамина С. За свою 25-летнюю практику я не видела авитаминоза. Он совершенно точно не возникнет за одну зиму, и никакого весеннего авитаминоза не существует. Человек, который разнообразно питается, не придерживается разных диет и не отказывается от известных групп пищевых продуктов, получает нужные для жизни витамины из еды. Исключение – витамин D, который нужно принимать дополнительно осенью и зимой“, – констатирует семейный врач Трийну-Мари Отс.

Врач подчеркивает, что она очень редко видит необходимость в приеме витаминов. Тем, кто сбалансировано питается и не жалуется на здоровье, по мнению врача, витамины пользы не принесут. За исключением витамина D.

„Но, конечно, надо пересмотреть свой рацион. Если вы добровольно исключаете из него какую-то группу продуктов, то тогда, возможно, понадобится дополнительный прием витаминов и минералов“, – говорит врач.

Она подчеркивает, что важно вести здоровый образ жизни, который подразумевает хороший сон, разнообразное питание и движение на свежем воздухе.

Сезонная депрессия

Семейный врач Сергей Саади говорит, что сезонная депрессия – распространенное понятие, особенно в северных широтах.

„Когда на улице меньше солнечного света, и мы из-за промозглой погоды проводим меньше времени на улице, то недополучаем лучи света определенного спектра, который в числе прочего способствует выработке мелатонина. Он активизируется в ночное время и помогает нам отдохнуть, восстановиться, а также обладает антидепрессивным действием. Чем меньше человек проводит времени на солнечном свету (тень тоже подходит, главное, чтобы это было не в помещении), тем сильнее нарушается гормональный баланс. Может нарушиться сон, настроение будет чаще портиться, появится тревожность“, – перечисляет доктор Саади.