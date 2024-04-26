Анастасия Морковкина: „Футбол – как спектакль, где каждый игрок – актер“

– Многие, как и я,– „папины дочки“. Хелери Саар – дочь Юрия Саара, Элис Меэтуа – дочка нашего знаменитого вратаря Тыну Меэтуа. Девочки с детства ходили с папами на стадион, дома болели за любимые команды во время телетрансляций, и не удивительно, что они выбрали именно этот спорт.

В 14 лет я начала принимать участие в чемпионатах и поняла, что нужно выбирать. Невозможно участвовать в один день в нескольких соревнованиях, особенно если они в разных городах. Как-то у меня были в один день соревнования в Пярну и Вильянди, причем после двух часов игры в футбол мне пришлось бежать эстафету. Понятно, что, когда выложился в одном виде спорта, на второй уже не хватает энергии. Так что моему тренеру можно было только посочувствовать. Но до 18 лет я все равно продолжала заниматься легкой атлетикой.

В детстве я занималась легкой атлетикой, а футбол был для меня скорее веселым и забавным хобби. Но как-то, когда мне было лет 10–11, отец сказал: „У тебя отлично получается, пошли на стадион!“ Эти дополнительные тренировки не были изнурительными, они были в кайф. А параллельные занятия футболом и легкой атлетикой дали мне дополнительные плюсы в обоих видах спорта. Позже отец стал брать меня на взрослые мужские тренировки, и я играла на равных с 30-летними мужчинами. Иногда они даже спорили, в чьей команде я буду играть.

– У меня отец футболист, так что на протяжении всех лет, когда он сам играл, а потом был тренером, я всегда была рядом с этим видом спорт а. В Нарве женского футбола не было, в то время мы вообще не знали о существовании такого вида спорта, но мяч был всегда рядом с моей ногой. А в таких условиях волей-неволей начинаешь бить по нему и забивать.

Женский футбол существует довольно давно, еще в начале ХХ века в Великобритании некоторые матчи женских команд посещали более 50 000 зрителей. Но в декабре 1921 года Английская футбольная ассоциация запретила женщинам играть на стадионах. Возрождение началось лишь спустя полвека, и в 1970 году в Италии прошёл первый женский чемпионат мира.

Словом, наверное, самое правильное – это жить в моменте, здесь и сейчас, заниматься тем, что интересно. И воспринимать занятия спортом как инвестиции в себя.

А бывает так, что про него говорят: из него ничего не получится, нет ни техники, ни способностей. А потом проходит 5–7 лет, и все удивляются – неужели это он? Совсем недавно я читала историю нынешнего вратаря лиссабонской „Бенфики“ Анатолия Трубина, который уже в 16 лет пришел в юношескую сборную Украины, но, по мнению тренеров, больших надежд не подавал. Однако прошло 7 лет, и сейчас этот парень – основной вратарь знаменитого клуба, им там очень довольны и заключили с ним 5-летний контракт, он член взрослой сборной Украины.

Что касается наклонностей, то далеко не все можно определить в детстве. Бывает, что ребенок жить не может без футбола, в 3–4 года постоянно набивает мяч и показывает шикарную для своего возраста технику, а к 10 годам совершенно теряет интерес к футболу и уходит, например, играть в теннис.

– Прежде всего нужно слушать и понимать своего ребенка. Если у него есть желание заниматься спортом (не обязательно футболом, любым видом) – надо дать ему эту возможность, поверить и поддерживать. Я уже не раз замечала, что если родители погружаются в спортивную атмосферу вместе с ребенком, если начинают „жить“ этим спортом, ребенок начинает верить, что он сможет все. А вера в спорте очень важна – не меньше, чем способности, старание и желание.

– Как определить наклонности ребенка к футболу? Можете посоветовать родителям, на что обратить внимание в этом плане?

Некоторые приходят просто заниматься спортом, причем для многих детей это – уже третий или даже четвертый вид спорта. Со временем дети оставляют какие-то секции, кто-то может вообще уйти из спорта. Но на что-то одно делается более сильный упор, в том числе – на футбол.

Еще одна категория – дети, которые пошли за мечтой родителей. Например, родители хотят, чтобы ребенок в 18 лет жил в США и играл в университетской команде. И дети начинают жить такими ожиданиями и мечтами, которые, кстати, вполне осуществимы.

– Женский футбол – очень эмоциональный спорт, но случаи грубости на поле единичны. Таких персонажей, как итальянец Дженнаро Гаттузо, который переломал всех соперников и неоднократно получал красные карточки, в женском футболе нет.

Мужчины находятся на шаг впереди: у них совсем другие скорости, мышление, техника. Но при этом женский футбол пока не успел превратиться в игру с холодным расчетом, здесь чище техника. Я бы сказала, что мы находимся на том прекрасном уровне 2000 года, когда на поле сияли Фабьен Бартез, Паоло Мальдини, Рауль, когда играли молодой Зинедин Зидан и Рональдиньо.

– Женский футбол эмоционально чистый, он пока еще не замаран всеми этими симуляциями, которые присущи многим футболистам, в том числе – известным. Женщины играют от души и на поле эмоционально не врут. Да, глаза горят, страсти кипят, но это правильные, „чистые“ страсти. Женщины пока не успели выйти на быстрый мужской уровень футбола.

С 14 лет, конечно, начинаются серьезные нагрузки, но это так в любом виде спорта. И уже самому ребенку выбирать, идти ли ему в профессиональный спорт.

– Нет, абсолютно не вредит. Он развивает координацию, тренирует мышцы, воспитывает характер. Современные футбольные тренировки – это не только упражнения с мячом. Это веселые игры, разносторонние занятия, азарт, много новых друзей.

Пусть дети занимаются спортом, играют, получают от этого кайф, радуют себя и своих близких. А проигрыши и выигрыши – это просто часть жизни. Без поражений никогда не будет побед.

– Детям – беречь себя, слушать свое сердце и прислушиваться к родителям. А родителям – поддерживать своего ребенка во всех его хороших начинаниях, быть другом-наставником и не произносить фразу „Проиграли, значит, заканчивай с этим футболом“.

Если кто-то во время игры и срывается, то там всегда есть конкретная причинно-следственная связь.

– Сталкивались ли вы с буллингом со стороны мужчин-футболистов?

– Что говорят за глаза, я не знаю, но в лицо нам точно никто не смеется. Самый классный комплимент, который я получила от зрителей как спортсмен: „Ты играешь, как мужик“. Понятно, что футбол ассоциируется с мужским видом спорта, и мы должны что-то такое делать на поле, чтобы людей зацепило, чтобы они нам поверили.

Футбол – это как спектакль, где каждый игрок – актер. И нужно стремиться к тому, чтобы публика, зрители, фанаты пришли еще раз на тебя посмотреть.

О семье и соперниках

– Как футболисткам удается сочетать спорт, работу или учебу, и семью?

– Это довольно тяжело. В свое время я точно так же ходила на работу, а после нее шла на тренировку. Когда спорт в какой-то момент является смыслом жизни, человек от него не только не устает, но и даже получает эмоциональную зарядку. Было такое, что я звонила тренеру после работы и говорила: „Очень устала сегодня, не могу, не приду“. А он отвечал: „Все равно приходи, на тренировке получишь заряд, станет легче“. И он оказывался прав – так и происходило.

Поэтому, зная, как это тяжело, я всегда говорю игрокам нашей сборной, что я им очень благодарна за их выбор. Мы 56 дней в году находимся на сборах, а ведь людям нужно еще выбирать время для родных и близких. Спорт – это всегда за счет чего-то другого. Очень тяжело совмещать спорт с семейными обязанностями, особенно когда тренируешься по максимуму. Человек вкладывает в спорт силы, здоровье, душу, и все это потом нужно восстанавливать.

– Женская сборная Эстонии по футболу узнала своих соперниц по отборочному турниру чемпионата Европы. Эстония будет играть в одной подгруппе с Албанией и Люксембургом. В рейтинге ФИФА сборная Албании занимает 73-е место, Эстония – 98-е, а Люксембург – 118-е. Как вы оцениваете силу этих сборных и перспективы соперничества с ними?