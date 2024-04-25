Белорусский КГБ заявил о предотвращении ударов дронами по Минску с территории Литвы. Вильнюс в ответ заявил об информационной атаке на Литву

„Комитет государственной безопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время провел ряд острых чекистских мероприятий, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах. Работу по этому направлению продолжаем, детальную информацию озвучить общественности пока не представляется возможным“, — сказал Тертель.

Руководитель литовского Национального центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас в ответ предложил рассматривать подобные заявления как „постоянную враждебную провокацию и информационную атаку на Литву, не имеющую ничего общего с реальностью“.“Также видно, что они направлены на внутреннюю аудиторию, так как в настоящее время проходит „народное собрание““, — сказал он (заявления Тертеля прозвучали на VII Всебелорусском народном собрании).

Виткаускас напомнил, что граждане Литвы, въезжающие в Беларусь, сталкиваются с растущим давлением со стороны местных служб безопасности, и настоятельно рекомендовал гражданам воздержаться от любых поездок в Беларусь.