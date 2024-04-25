Правда ли, что директор Всемирного экономического форума попал в тяжёлом состоянии в больницу?
В апреле 2024 года в Сети разошлась новость о том, что директор ВЭФ Клаус Шваб был госпитализирован и находится при смерти. Мы решили проверить, насколько обоснованны такие публикации.
14 апреля пользователи соцсетей стали распространять информацию о тяжёлом состоянии здоровья Шваба. Утверждалось, что он госпитализирован и находится при смерти. Об этом, в частности, написали Telegram-каналы «Поздняков 3.0» (334 000 просмотров на момент написания этого разбора) и «Друид» (202 000), а также канал радиоведущей Анны Шафран (131 000). О попадании Шваба в больницу рассказывали пользователи Facebook, X и других соцсетей.
В самой новости о госпитализации 86-летнего человека нет ничего удивительного. Однако в этом случае важно, кто этот человек. Клаус Шваб — один из главных героев современных конспирологических теорий. А сторонники теории заговора считают Всемирный экономический форум (ВЭФ) настоящим мировым правительством, которому подчиняются лидеры большинства стран, якобы получающие распоряжения от руководства ВЭФ. «Проверено» уже разбирало несколько фейковых новостей, связанных со Швабом и ВЭФ: о планах сократить население планеты с помощью вакцинации, о необходимости усыпить домашних животных для борьбы с изменением климата, о призывах разрешить браки с животными и о приказах отменить наличные деньги.
Ни на одном авторитетном новостном сайте информации о тяжёлой болезни Шваба найти не удалось. Тем не менее фактчекинговые проекты обратились в пресс-службу ВЭФ, чтобы уточнить состояние здоровья директора организации. «Эти утверждения совершенно безосновательны. Профессор Шваб чувствует себя превосходно. Как и многие высокопоставленные люди и организации, он и Всемирный экономический форум стали объектом конспирологических нарративов, а также кампаний по дезинформации», — ответил агентству Associated Press официальный представитель ВЭФ Янн Зопф 15 апреля. Неделю спустя организация дала аналогичный комментарий проекту FullFact.
Но главный аргумент в пользу сомнительности информации о тяжёлой болезни Клауса Шваба состоит в том, что первоначально новость распространялась на анонимных сайтах, мимикрирующих под информационные ресурсы. Самая ранняя публикация, которую смогло обнаружить «Проверено», — статья на портале Weekly Crier, опубликованная 14 апреля. Этот сайт, судя по данным сервиса Who.is, был зарегистрирован только в начале 2024 года. Авторы размещённых на Weekly Crier публикаций не указаны, состав редакции на сайте также не раскрывается.
В самой статье не приводятся никакие источники информации, за исключением самых общих ссылок на слухи и мнения в соцсетях. Хотя сайт выглядит как обычный новостной портал, в разделе «О нас» написано: «Мы стремимся предоставлять вам новостные и развлекательные статьи, основанные на фактах, сбалансированные и непредвзятые, рассчитывая, что у вас есть навыки принятия разумных решений, а также понимание сатиры и чувство юмора».
Таким образом, нет никаких подтверждений, что в середине апреля Шваб был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Эти сообщения распространялись через малоизвестные анонимные сайты, авторы которых не приводили никаких доказательств. Кроме того, как минимум создатели сайта Weekly Crier указывают, что к их новостям не всегда стоит относиться слишком серьёзно. Поэтому можно выдвинуть два предположения: либо этот сайт под видом сатирических новостей распространяет популярные конспирологические нарративы, либо авторы решили посмеяться над конспирологами, вбросив информацию о скорой смерти директора ВЭФ.
Итог: Неправда