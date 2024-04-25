Правда ли, что директор Всемирного экономического форума попал в тяжёлом состоянии в больницу?

14 апреля пользователи соцсетей стали распространять информацию о тяжёлом состоянии здоровья Шваба. Утверждалось, что он госпитализирован и находится при смерти. Об этом, в частности, написали Telegram-каналы «Поздняков 3.0» (334 000 просмотров на момент написания этого разбора) и «Друид» (202 000), а также канал радиоведущей Анны Шафран (131 000). О попадании Шваба в больницу рассказывали пользователи Facebook, X и других соцсетей.

В самой новости о госпитализации 86-летнего человека нет ничего удивительного. Однако в этом случае важно, кто этот человек. Клаус Шваб — один из главных героев современных конспирологических теорий. А сторонники теории заговора считают Всемирный экономический форум (ВЭФ) настоящим мировым правительством, которому подчиняются лидеры большинства стран, якобы получающие распоряжения от руководства ВЭФ. «Проверено» уже разбирало несколько фейковых новостей, связанных со Швабом и ВЭФ: о планах сократить население планеты с помощью вакцинации, о необходимости усыпить домашних животных для борьбы с изменением климата, о призывах разрешить браки с животными и о приказах отменить наличные деньги.

Ни на одном авторитетном новостном сайте информации о тяжёлой болезни Шваба найти не удалось. Тем не менее фактчекинговые проекты обратились в пресс-службу ВЭФ, чтобы уточнить состояние здоровья директора организации. «Эти утверждения совершенно безосновательны. Профессор Шваб чувствует себя превосходно. Как и многие высокопоставленные люди и организации, он и Всемирный экономический форум стали объектом конспирологических нарративов, а также кампаний по дезинформации», — ответил агентству Associated Press официальный представитель ВЭФ Янн Зопф 15 апреля. Неделю спустя организация дала аналогичный комментарий проекту FullFact.